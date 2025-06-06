Які iPhone оновляться до iOS 26 восени — список моделей

Смартфон Apple iPhone на столі. Фото: Unsplash

Перші чутки свідчать, що iOS 26 встановиться на смартфони лінійки iPhone 11 і новіші. Джерелом стала приватна сторінка в X, яка торік безпомилково передбачила сумісність iOS 18.

Про це пише MacRumors.

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Сумісними моделями з iOS 26 стануть:

iPhone 16e;

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max;

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max;

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max;

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max;

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max;

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max;

iPhone SE (2-ге покоління та новіші);

усі майбутні моделі iPhone 17.

Поза грою залишаються iPhone XS, XS Max і XR: для них останньою великою версією стане iOS 18, хоча випуски з патчами безпеки триватимуть і після релізу "двадцять шостої". Деякі новинки, зокрема Apple Intelligence, працюватимуть лише на флагманах, починаючи з iPhone 15 Pro. Першу бета-версію iOS 26 Apple традиційно представить одразу після відкриття WWDC 2025 (9 червня), а фінальний реліз очікується у вересні.

Нагадаємо, Apple планує радикально переглянути принцип нумерації своїх операційних систем. Якщо нова схема буде впроваджена, вже восени 2025 року замість iOS 19 компанія представить iOS 26, а подальші версії отримуватимуть номер, що відповідатиме останнім цифрам поточного року.

Також ми писали, що Apple готує одне з найважливіших оновлень у своїй лінійці смартфонів — моделі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max мають вийти восени 2025 року. Згідно з витоками, ці пристрої принесуть суттєві зміни як у дизайні, так і в апаратному забезпеченні, водночас зберігаючи фірмовий стиль Apple.