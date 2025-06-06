Какие iPhone обновятся до iOS 26 осенью — список моделей

Смартфон Apple iPhone на столе. Фото: Unsplash

Первые слухи гласят, что iOS 26 установится на смартфоны линейки iPhone 11 и новее. Источником стала частная страница в X, которая в прошлом году безошибочно предсказала совместимость iOS 18.

Об этом пишет MacRumors.

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Совместимыми моделями с iOS 26 станут:

iPhone 16e;

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max;

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max;

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max;

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro/13 Pro Max;

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro/12 Pro Max;

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max;

iPhone SE (2-е поколение и более новые);

все будущие модели iPhone 17.

Вне игры остаются iPhone XS, XS Max и XR: для них последней большой версией станет iOS 18, хотя выпуски с патчами безопасности будут продолжаться и после релиза "двадцать шестой". Некоторые новинки, в частности Apple Intelligence, будут работать только на флагманах, начиная с iPhone 15 Pro. Первую бета-версию iOS 26 Apple традиционно представит сразу после открытия WWDC 2025 (9 июня), а финальный релиз ожидается в сентябре.

Напомним, Apple планирует радикально пересмотреть принцип нумерации своих операционных систем. Если новая схема будет внедрена, уже осенью 2025 года вместо iOS 19 компания представит iOS 26, а последующие версии будут получать номер, соответствующий последним цифрам текущего года.

Также мы писали, что Apple готовит одно из важнейших обновлений в своей линейке смартфонов — модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max должны выйти осенью 2025 года. Согласно утечкам, эти устройства принесут существенные изменения как в дизайне, так и в аппаратном обеспечении, при этом сохраняя фирменный стиль Apple.