iOS 26 принесе три великі оновлення Siri — що зміниться вже цієї осені

Активований голосовий помічник Siri на iPhone. Фото: Unsplash

Siri давно потерпала від нестачі функціональності, однак нове керівництво нарешті вводить масштабні зміни. Восени, разом із виходом iOS 26, користувачі отримають суттєво розумнішу голосову асистентку, здатну глибше інтегруватися у повсякденні завдання.

Про це пише 9to5Mac.

Реклама

Читайте також:

Які нові функції отримає Siri

Apple готує комплексний прорив одразу в кількох напрямах. Найперше, асистентка навчатиметься на ваших даних у рамках екосистеми, гарантуючи при цьому конфіденційність. Це дозволить їй, наприклад, відшукати й запустити подкаст, на який знайомий послався у листі чи повідомленні, або повідомити, коли приземлиться рейс мами, зіставивши лист із реальним трекінгом літака.

Друге покращення — справді "безруке" керування. У iOS 26 Siri опанує сотні нових дій і навчиться виконувати багатоступеневі запити між різними застосунками. Достатньо буде сказати: "Додай сьогоднішні ранкові фото до нотатки "Спостереження за птахами"", — і асистентка сама перенесе знімки, минаючи ручне відкриття "Фото" та "Нотаток".

Нарешті, Siri отримає повноцінну обізнаність про вміст екрана. Якщо друг надсилає нову адресу в iMessage, можна буде просто вимовити: "Додай цю адресу до його контакту", — і потрібні поля заповняться автоматично. Подібна контекстна взаємодія стане особливо корисною на Vision Pro, щойно функціональність дістанеться гарнітури.

Очікується, що восени, разом із фінальним релізом iOS 26, Apple втілить ці зміни, яких так бракувало Siri. Якщо компанії вдасться реалізувати задумане у повному обсязі, голосова асистентка вперше за роки відчутно наблизиться до звання справжнього цифрового агента.

Нагадаємо, ще торік стало відомо, що Apple працює над оновленою версією Siri, яка буде "більш розмовною" завдяки впровадженню вдосконалених великих мовних моделей. Очікувалося, що вона з'явиться в iOS 19.4, однак розробка такої Siri, подібної до ChatGPT, наразі відстає від графіка.

Також ми писали, що компанія Apple, яка позиціює себе як лідер у сфері захисту приватності, погодилася виплатити 95 млн доларів у межах врегулювання цивільного позову. У скарзі йшлося про те, що віртуальний асистент Siri нібито використовувався для несанкціонованого прослуховування користувачів iPhone та інших пристроїв компанії.