iOS 26 принесет три больших обновления Siri — что изменится уже этой осенью

Активированный голосовой помощник Siri на iPhone. Фото: Unsplash

Siri давно страдала от недостатка функциональности, однако новое руководство наконец вводит масштабные изменения. Осенью, вместе с выходом iOS 26, пользователи получат существенно более умную голосовую ассистентку, способную глубже интегрироваться в повседневные задачи.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Apple готовит комплексный прорыв сразу в нескольких направлениях. Прежде всего, ассистентка будет учиться на ваших данных в рамках экосистемы, гарантируя при этом конфиденциальность. Это позволит ей, например, отыскать и запустить подкаст, на который знакомый сослался в письме или сообщении, или сообщить, когда приземлится рейс мамы, сопоставив письмо с реальным трекингом самолета.

Второе улучшение — действительно "безрукое" управление. В iOS 26 Siri освоит сотни новых действий и научится выполнять многоступенчатые запросы между различными приложениями. Достаточно будет сказать: "Добавь сегодняшние утренние фото в заметки "Наблюдение за птицами"", — и ассистентка сама перенесет снимки, минуя ручное открытие "Фото" и "Заметок".

Наконец, Siri получит полноценную осведомленность о содержимом экрана. Если друг присылает новый адрес в iMessage, можно будет просто произнести: "Добавь этот адрес в его контакт", — и нужные поля заполнятся автоматически. Подобное контекстное взаимодействие станет особенно полезным на Vision Pro, как только функциональность доберётся до гарнитуры.

Ожидается, что осенью, вместе с финальным релизом iOS 26, Apple воплотит эти изменения, которых так не хватало Siri. Если компании удастся реализовать задуманное в полном объеме, голосовая ассистентка впервые за годы ощутимо приблизится к званию настоящего цифрового агента.

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что Apple работает над обновленной версией Siri, которая будет "более разговорной" благодаря внедрению усовершенствованных больших языковых моделей. Ожидалось, что она появится в iOS 19.4, однако разработка такой Siri, подобной ChatGPT, пока отстает от графика.

Также мы писали, что компания Apple, которая позиционирует себя как лидер в сфере защиты приватности, согласилась выплатить 95 млн долларов в рамках урегулирования гражданского иска. В жалобе говорилось, что виртуальный ассистент Siri якобы использовался для несанкционированного прослушивания пользователей iPhone и других устройств компании.