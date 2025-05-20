Apple готує відповідь ChatGPT — новий ШІ матиме повний доступ до Інтернету

Жінка з телефоном в руках біля магазину Apple. Фото: Kylie Cooper/REUTERS

Попри відставання в перегонах штучного інтелекту, Apple демонструє перші помітні успіхи. Як повідомляє Bloomberg, компанія активно тестує власного ШІ-чатбота, і деякі керівники вже вважають його "на одному рівні" з останніми версіями ChatGPT.

Про це пише 9to5Mac.

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Спочатку керівник підрозділу штучного інтелекту Apple Джон Джаннандреа скептично ставився до ідеї створення чатбота, подібного до ChatGPT, сумніваючися у практичній користі таких рішень. Однак наразі топменеджмент компанії наполягає на тому, щоб Siri стала повноцінним конкурентом найпопулярнішому у світі чатботу.

Заради цієї мети Apple розглядає можливість надати Siri доступ до відкритого Інтернету — щоб асистент міг збирати та синтезувати інформацію з різних джерел. Внутрішній чатбот, який Apple тестує останні шість місяців, нібито досяг значного прогресу. За словами співробітників, деякі керівники вже оцінюють його як такий, що відповідає останнім версіям ChatGPT.

Утім, попри цей оптимізм, Apple досі не представила Siri на базі великої мовної моделі (LLM) і не випустила жодного публічного ШІ-асистента на основі власних моделей. Це викликає побоювання, що компанія ризикує остаточно відстати, тоді як конкуренти продовжують активно вдосконалювати свої чатботи та випускати нові функції.

Користувачі в мережі також ставлять під сумнів гучні заяви Apple, запитуючи, про яку саме версію ChatGPT йдеться — GPT-4o чи старішу? І чи справді Apple здатна вийти на ринок із конкурентоспроможним рішенням?

За даними Bloomberg, компанія навряд чи оголосить про великі оновлення Siri вже на WWDC у червні. Очікується, що Siri на основі LLM з'явиться не раніше виходу iOS 19.

Нагадаємо, компанія Apple розпочала співпрацю зі стартапом Synchron, аби реалізувати технологію розпізнавання нейронних сигналів на iPhone, iPad і гарнітурі Vision Pro. Такий підхід може істотно покращити доступність пристроїв для людей, які не можуть керувати технікою руками.

Також ми писали, що моделі штучного інтелекту на зразок ChatGPT засвоюють мову не через логічні правила, а переважно завдяки "пам’яті" про побачені приклади. Дослідники провели експеримент, у якому порівняли вибір людей і моделі GPT-J щодо утворення іменників із вигаданих прикметників.