Apple готовит ответ ChatGPT — новый ИИ будет иметь полный доступ к Интернету

Женщина с телефоном в руках возле магазина Apple. Фото: Kylie Cooper/REUTERS

Несмотря на отставание в гонке искусственного интеллекта, Apple демонстрирует первые заметные успехи. Как сообщает Bloomberg, компания активно тестирует собственного ИИ-чат-бота, и некоторые руководители уже считают его "на одном уровне" с последними версиями ChatGPT.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Сможет ли Siri конкурировать с ChatGPT

Сначала руководитель подразделения искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа скептически относился к идее создания чат-бота, подобного ChatGPT, сомневаясь в практической пользе таких решений. Однако сейчас топ-менеджмент компании настаивает на том, чтобы Siri стала полноценным конкурентом самому популярному в мире чат-боту.

Ради этой цели Apple рассматривает возможность предоставить Siri доступ к открытому Интернету — чтобы ассистент мог собирать и синтезировать информацию из разных источников. Внутренний чат-бот, который Apple тестирует последние шесть месяцев, якобы достиг значительного прогресса. По словам сотрудников, некоторые руководители уже оценивают его как соответствующий последним версиям ChatGPT.

Впрочем, несмотря на этот оптимизм, Apple до сих пор не представила Siri на базе большой языковой модели (LLM) и не выпустила ни одного публичного ИИ-ассистента на основе собственных моделей. Это вызывает опасения, что компания рискует окончательно отстать, тогда как конкуренты продолжают активно совершенствовать свои чат-боты и выпускать новые функции.

Пользователи в сети также ставят под сомнение громкие заявления Apple, спрашивая, о какой именно версии ChatGPT идет речь — GPT-4o или более старой? И действительно ли Apple способна выйти на рынок с конкурентоспособным решением?

По данным Bloomberg, компания вряд ли объявит о крупных обновлениях Siri уже на WWDC в июне. Ожидается, что Siri на основе LLM появится не раньше выхода iOS 19.

Напомним, компания Apple начала сотрудничество со стартапом Synchron, чтобы реализовать технологию распознавания нейронных сигналов на iPhone, iPad и гарнитуре Vision Pro. Такой подход может существенно улучшить доступность устройств для людей, которые не могут управлять техникой руками.

Также мы писали, что модели искусственного интеллекта вроде ChatGPT усваивают язык не через логические правила, а в основном благодаря "памяти" об увиденных примерах. Исследователи провели эксперимент, в котором сравнили выбор людей и модели GPT-J по образованию существительных из вымышленных прилагательных.