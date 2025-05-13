Гаджети Apple навчаться читати думки користувачів — що відомо

Чоловік з інвалідністю в окулярах Apple Vision Pro. Фото: скриншот/YouTube

Apple оголосила про співпрацю зі стартапом Synchron, аби навчити iPhone, iPad і гарнітуру Vision Pro розпізнавати нейронні сигнали користувачів. Нове рішення може суттєво розширити доступність техніки Apple для людей, які втратили можливість користуватися руками.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Як працюватимуть думки замість дотиків

Apple робить перші кроки у сфері інтерфейсів "мозок — комп'ютер" (BCI). Компанія розробляє стандарт, що дозволить її пристроям сприймати команди без фізичного жесту — достатньо декодувати наміри з мозкових сигналів.

Партнером виступає Synchron, чий імплант Stentrode вводять у вену над руховою корою. Через 16 електродів він зчитує нейронну активність і передає її в iOS, iPadOS та visionOS через вбудовану функцію Switch Control. Так користувач може переміщатися екраном і вибирати іконки лише силою думки.

Приклад застосування — Марк Джексон, пацієнт із бічним аміотрофічним склерозом з Пітсбурга. Під'єднавши Stentrode до Vision Pro, він "побував" у швейцарських Альпах і тренується керувати iPhone та iPad, попри те що не може підвестися з інвалідного візка. Джексон визнає, що нині швидкість навігації нижча за звичайну роботу мишкою чи сенсорним екраном, але технологія розвивається.

Synchron імплантувала Stentrode десяти людям з 2019 року. Її СЕО Том Окcлі пояснює, що поки системі доводиться "обманювати" комп'ютер, видаючи мозкові імпульси за рух миші. Власний стандарт Apple, який мають оприлюднити пізніше цього року, відкриє ширші можливості для розробників.

Конкуренти також рухаються швидко. Neuralink Ілона Маска вже продемонструвала, що носій її імпланта N1 (понад 1000 електродів усередині мозку) може пересувати курсор швидше, ніж деякі користувачі мишкою. Маск переконаний, що такі пристрої допоможуть людям конкурувати з надпотужним штучним інтелектом.

За оцінкою Morgan Stanley, близько 150 тис. американців із тяжкими ураженнями верхніх кінцівок можуть стати першими клієнтами BCI-систем. Аналітики прогнозують першу комерційну сертифікацію до 2030 року, а в Synchron сподіваються отримати дозвіл FDA раніше.

Акції Apple вже відреагували зростанням на 6,31%, що свідчить про зацікавленість ринку в новому напрямку. Компанія бачить час, коли схвалені регуляторами імпланти від Neuralink та інших гравців дадуть змогу керувати iPhone без жодного фізичного контакту і зроблять її екосистему доступнішою для людей із тяжкими захворюваннями та травмами.

Нагадаємо, Apple готується впровадити в iOS 19 нову функцію на основі штучного інтелекту, яка оптимізуватиме енергоспоживання. Згідно з попередніми даними, інструмент аналізуватиме індивідуальні сценарії використання смартфона і, за потреби, обмежуватиме активність окремих застосунків, щоб уникнути зайвого розряду батареї.

Також ми писали, що старший віцепрезидент Apple з інтернет-сервісів Едді Кью під час судового засідання заявив, що до 2035 року користувачам, можливо, вже не знадобиться iPhone. На його думку, швидкий прогрес штучного інтелекту здатен змінити центр тяжіння у світі технологій і відкрити двері для нових гравців.

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