Гаджеты Apple научатся читать мысли пользователей — что известно

Мужчина с инвалидностью в очках Apple Vision Pro. Фото: скриншот/YouTube

Apple объявила о сотрудничестве со стартапом Synchron, чтобы научить iPhone, iPad и гарнитуру Vision Pro распознавать нейронные сигналы пользователей. Новое решение может существенно расширить доступность техники Apple для людей, которые потеряли возможность пользоваться руками.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Как будут работать мысли вместо прикосновений

Apple делает первые шаги в сфере интерфейсов "мозг — компьютер" (BCI). Компания разрабатывает стандарт, который позволит ее устройствам воспринимать команды без физического жеста — достаточно декодировать намерения из мозговых сигналов.

Партнером выступает Synchron, чей имплант Stentrode вводят в вену над двигательной корой. Через 16 электродов он считывает нейронную активность и передает ее в iOS, iPadOS и visionOS через встроенную функцию Switch Control. Так пользователь может перемещаться по экрану и выбирать иконки только силой мысли.

Пример применения — Марк Джексон, пациент с боковым амиотрофическим склерозом из Питсбурга. Подключив Stentrode к Vision Pro, он "побывал" в швейцарских Альпах и тренируется управлять iPhone и iPad, несмотря на то что не может встать с инвалидной коляски. Джексон признает, что сейчас скорость навигации ниже обычной работы мышкой или сенсорным экраном, но технология развивается.

Synchron имплантировала Stentrode десяти людям с 2019 года. Ее СЕО Том Оксли объясняет, что пока системе приходится "обманывать" компьютер, выдавая мозговые импульсы за движение мыши. Собственный стандарт Apple, который должны обнародовать позже в этом году, откроет более широкие возможности для разработчиков.

Конкуренты также двигаются быстро. Neuralink Илона Маска уже продемонстрировала, что носитель ее импланта N1 (более 1000 электродов внутри мозга) может передвигать курсор быстрее, чем некоторые пользователи мышкой. Маск убежден, что такие устройства помогут людям конкурировать со сверхмощным искусственным интеллектом.

По оценке Morgan Stanley, около 150 тыс. американцев с тяжелыми поражениями верхних конечностей могут стать первыми клиентами BCI-систем. Аналитики прогнозируют первую коммерческую сертификацию к 2030 году, а в Synchron надеются получить разрешение FDA раньше.

Акции Apple уже отреагировали ростом на 6,31%, что свидетельствует о заинтересованности рынка в новом направлении. Компания видит время, когда одобренные регуляторами импланты от Neuralink и других игроков позволят управлять iPhone без всякого физического контакта и сделают ее экосистему более доступной для людей с тяжелыми заболеваниями и травмами.

Напомним, Apple готовится внедрить в iOS 19 новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая будет оптимизировать энергопотребление. Согласно предварительным данным, инструмент будет анализировать индивидуальные сценарии использования смартфона и, при необходимости, ограничивать активность отдельных приложений, чтобы избежать лишнего разряда батареи.

Также мы писали, что старший вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью во время судебного заседания заявил, что к 2035 году пользователям, возможно, уже не понадобится iPhone. По его мнению, быстрый прогресс искусственного интеллекта способен изменить центр тяжести в мире технологий и открыть двери для новых игроков.

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