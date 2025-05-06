Apple прискорила перехід з Android на iPhone — що змінилося в Move to iOS

Смартфони iPhone та Samsung на столі. Фото: Unsplash

Apple прискорила перенесення даних із пристроїв Android на iOS. Після свіжого оновлення застосунку Move to iOS час копіювання суттєво скоротився під час дротового підключення USB-C — USB-C або USB-C — Lightning.

Про це пише TechRadar.

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Що змінилося у Move to iOS

Раніше деякі користувачі скаржилися, що процес міграції триває годинами або взагалі переривається. Тепер Apple окремо відзначила приріст швидкості у примітках до релізу, хоча точні цифри не вказала. У компанії сподіваються, що оновлення зробить перехід на iPhone більш безболісним.

Окрім прискорених дротових трансферів, застосунок навчився показувати поради з iOS безпосередньо під час копіювання, переносити історію дзвінків та позначки Dual SIM, а також автоматично зберігати голосові нотатки Android у програми "Файли" або "Voice Memos" (залежно від формату). Додано підтримку нових мов, зокрема бенгальської, гуджараті та каннада.

Move to iOS тепер дозволяє з'єднати телефони й через Wi-Fi чи особисту точку доступу — ці методи залишаються повільнішими, але дають більше гнучкості тим, хто не має потрібного кабелю під рукою.

У підсумку, користувачі, які планують відмовитися від Android на користь iPhone, зможуть розпочати роботу з новим пристроєм помітно швидше, а процес перенесення даних стане менш стресовим.

Нагадаємо, хвиля відео та фото з макетами iPhone 17 Air уже викликала помітний інтерес до цієї майбутньої моделі. Усі наявні на сьогодні подробиці натякають, що Apple може повторити успіх першого MacBook Air, запропонувавши смартфон, здатний переосмислити всю концепцію iPhone.

Також ми писали, що за початковими витоками в iOS 19 Apple планує реалізувати повноцінну підтримку зовнішніх моніторів у режимі розширеного робочого столу. Якщо функція стане доступною, власники iPhone з USB-C зможуть не просто дублювати екран, а й відкривати окремі вікна на великому дисплеї.