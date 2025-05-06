Apple ускорила переход с Android на iPhone — что изменилось в Move to iOS

Смартфоны iPhone и Samsung на столе. Фото: Unsplash

Apple ускорила перенос данных с устройств Android на iOS. После свежего обновления приложения Move to iOS время копирования существенно сократилось при проводном подключении USB-C — USB-C или USB-C — Lightning.

Об этом пишет TechRadar.

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Что изменилось в Move to iOS

Ранее некоторые пользователи жаловались, что процесс миграции длится часами или вообще прерывается. Теперь Apple отдельно отметила прирост скорости в примечаниях к релизу, хотя точные цифры не указала. В компании надеются, что обновление сделает переход на iPhone более безболезненным.

Кроме ускоренных проводных трансферов, приложение научилось показывать советы с iOS непосредственно во время копирования, переносить историю звонков и отметки Dual SIM, а также автоматически сохранять голосовые заметки Android в программы "Файлы" или "Voice Memos" (в зависимости от формата). Добавлена поддержка новых языков, в частности бенгальского, гуджарати и каннада.

Move to iOS теперь позволяет соединить телефоны и через Wi-Fi или личную точку доступа — эти методы остаются медленнее, но дают больше гибкости тем, кто не имеет нужного кабеля под рукой.

В итоге пользователи, которые планируют отказаться от Android в пользу iPhone, смогут начать работу с новым устройством заметно быстрее, а процесс переноса данных станет менее стрессовым.

Напомним, волна видео и фото с макетами iPhone 17 Air уже вызвала заметный интерес к этой будущей модели. Все имеющиеся на сегодня подробности намекают, что Apple может повторить успех первого MacBook Air, предложив смартфон, способный переосмыслить всю концепцию iPhone.

Также мы писали, что по первоначальным утечкам в iOS 19 Apple планирует реализовать полноценную поддержку внешних мониторов в режиме расширенного рабочего стола. Если функция станет доступной, владельцы iPhone с USB-C смогут не просто дублировать экран, но и открывать отдельные окна на большом дисплее.