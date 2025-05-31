Як вимкнути рекламу на телефоні — прості способи без зайвих програм

Як вимкнути рекламу в застосунках і браузері на Android та iOS
Реклама на сучасних смартфонах з'являється в додатках, спливає під час роботи та може навіть проникати у системні меню. Це не лише дратує, а й часто уповільнює пристрій.
Про те, як самостійно прибрати більшість таких оголошень без сторонніх програм, пише OBOZ.ua.
Як позбутися реклами на різних пристроях
На Android надокучливі повідомлення найчастіше виникають через надмірні дозволи, надані додаткам. Варто зайти в налаштування, відкрити розділ, що відповідає за додатки та сповіщення, і послідовно вимкнути показ повідомлень для програм, які турбують. Такі дії позбавлять банерів у шторці або під час роботи з екраном. Якщо потрібно повніше фільтрувати трафік, допоможуть блокувальники AdGuard чи NetGuard — вони ефективні, хоч зазвичай платні. Безплатною, але менш всеосяжною альтернативою є Adblock Fast, який не має українського перекладу.
У смартфонах Apple реклама трапляється рідше, проте іноді надходить у вигляді сповіщень. Щоб вимкнути її, достатньо в меню повідомлень знайти перелік програм і скасувати дозволи для застосунків, які надсилають зайву інформацію.
Оголошення в інтернеті — окрема проблема: сайти показують банери, відео й спливаючі вікна. Найнадійніше рішення — встановити розширення-блокувальник. На Android його можна завантажити з Google Play Store, зокрема популярний AdGuard, що блокує рекламу і захищає приватність, запобігаючи стеженню з боку сайтів. Для браузерів на iPhone доступні подібні розширення, хоча система має деякі обмеження.
Пристрої Xiaomi часто демонструють оголошення навіть у системних додатках, адже компанія частково компенсує низьку ціну пристроїв рекламними вставками. Щоб їх прибрати, у "Налаштуваннях" потрібно вимкнути показ рекомендацій на робочому столі, а в меню "Усі додатки" відключити опцію "Отримувати рекомендації". У "Паролях і безпеці" — "Конфіденційності" варто відмовитися від персоналізованої реклами та деактивувати сервіс MSA, який відповідає за більшість оголошень.
Нарешті, варто пам'ятати: більшість банерів та відеороликів завантажуються через інтернет. Увімкнений режим польоту від'єднує пристрій від мережі й тимчасово позбавляє реклами — достатньо натиснути піктограму літака, коли потрібна повна тиша або фокус на завданні.
Нагадаємо, пошуковик Google почав демонструвати рекламні блоки в режимах AI Search і AI Overviews для користувачів у США. У компанії вважають, що такий підхід дозволяє ефективніше з'єднувати людей з потрібними продуктами, послугами та брендами.
Також ми писали, що YouTube під час щорічної презентації Upfront у Нью-Йорку представив новий формат реклами під назвою Peak Points. Він використовує модель штучного інтелекту Gemini для виявлення найзахопливіших моментів у відео, одразу після яких розміщується рекламний контент.
Читайте Новини.LIVE!