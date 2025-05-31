Як вимкнути рекламу на телефоні — прості способи без зайвих програм

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Реклама на сучасних смартфонах з'являється в додатках, спливає під час роботи та може навіть проникати у системні меню. Це не лише дратує, а й часто уповільнює пристрій.

Про те, як самостійно прибрати більшість таких оголошень без сторонніх програм, пише OBOZ.ua.

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На Android надокучливі повідомлення найчастіше виникають через надмірні дозволи, надані додаткам. Варто зайти в налаштування, відкрити розділ, що відповідає за додатки та сповіщення, і послідовно вимкнути показ повідомлень для програм, які турбують. Такі дії позбавлять банерів у шторці або під час роботи з екраном. Якщо потрібно повніше фільтрувати трафік, допоможуть блокувальники AdGuard чи NetGuard — вони ефективні, хоч зазвичай платні. Безплатною, але менш всеосяжною альтернативою є Adblock Fast, який не має українського перекладу.

У смартфонах Apple реклама трапляється рідше, проте іноді надходить у вигляді сповіщень. Щоб вимкнути її, достатньо в меню повідомлень знайти перелік програм і скасувати дозволи для застосунків, які надсилають зайву інформацію.

Оголошення в інтернеті — окрема проблема: сайти показують банери, відео й спливаючі вікна. Найнадійніше рішення — встановити розширення-блокувальник. На Android його можна завантажити з Google Play Store, зокрема популярний AdGuard, що блокує рекламу і захищає приватність, запобігаючи стеженню з боку сайтів. Для браузерів на iPhone доступні подібні розширення, хоча система має деякі обмеження.

Пристрої Xiaomi часто демонструють оголошення навіть у системних додатках, адже компанія частково компенсує низьку ціну пристроїв рекламними вставками. Щоб їх прибрати, у "Налаштуваннях" потрібно вимкнути показ рекомендацій на робочому столі, а в меню "Усі додатки" відключити опцію "Отримувати рекомендації". У "Паролях і безпеці" — "Конфіденційності" варто відмовитися від персоналізованої реклами та деактивувати сервіс MSA, який відповідає за більшість оголошень.

Нарешті, варто пам'ятати: більшість банерів та відеороликів завантажуються через інтернет. Увімкнений режим польоту від'єднує пристрій від мережі й тимчасово позбавляє реклами — достатньо натиснути піктограму літака, коли потрібна повна тиша або фокус на завданні.

Нагадаємо, пошуковик Google почав демонструвати рекламні блоки в режимах AI Search і AI Overviews для користувачів у США. У компанії вважають, що такий підхід дозволяє ефективніше з'єднувати людей з потрібними продуктами, послугами та брендами.

Також ми писали, що YouTube під час щорічної презентації Upfront у Нью-Йорку представив новий формат реклами під назвою Peak Points. Він використовує модель штучного інтелекту Gemini для виявлення найзахопливіших моментів у відео, одразу після яких розміщується рекламний контент.