Как отключить рекламу на телефоне — простые способы без лишних программ

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Реклама на современных смартфонах появляется в приложениях, всплывает во время работы и может даже проникать в системные меню. Это не только раздражает, но и часто замедляет устройство.

О том, как самостоятельно убрать большинство таких объявлений без сторонних программ, пишет OBOZ.ua.

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На Android надоедливые сообщения чаще всего возникают из-за чрезмерных разрешений, предоставленных приложениям. Стоит зайти в настройки, открыть раздел, отвечающий за приложения и уведомления, и последовательно отключить показ уведомлений для программ, которые беспокоят. Такие действия избавят от баннеров в шторке или при работе с экраном. Если нужно полнее фильтровать трафик, помогут блокировщики AdGuard или NetGuard — они эффективны, хотя обычно платные. Бесплатной, но менее всеобъемлющей альтернативой является Adblock Fast, который не имеет украинского перевода.

В смартфонах Apple реклама встречается реже, однако иногда поступает в виде уведомлений. Чтобы выключить ее, достаточно в меню уведомлений найти перечень программ и отменить разрешения для приложений, которые присылают лишнюю информацию.

Объявления в интернете — отдельная проблема: сайты показывают баннеры, видео и всплывающие окна. Самое надежное решение — установить расширение-блокировщик. На Android его можно скачать из Google Play Store, в частности популярный AdGuard, который блокирует рекламу и защищает приватность, предотвращая слежку со стороны сайтов. Для браузеров на iPhone доступны подобные расширения, хотя система имеет некоторые ограничения.

Устройства Xiaomi часто демонстрируют объявления даже в системных приложениях, ведь компания частично компенсирует низкую цену устройств рекламными вставками. Чтобы их убрать, в "Настройках" нужно отключить показ рекомендаций на рабочем столе, а в меню "Все приложения" отключить опцию "Получать рекомендации". В "Паролях и безопасности" — "Конфиденциальности" стоит отказаться от персонализированной рекламы и деактивировать сервис MSA, который отвечает за большинство объявлений.

Наконец, стоит помнить: большинство баннеров и видеороликов загружаются через интернет. Включенный режим полета отсоединяет устройство от сети и временно лишает рекламы — достаточно нажать пиктограмму самолета, когда нужна полная тишина или фокус на задании.

Напомним, поисковик Google начал демонстрировать рекламные блоки в режимах AI Search и AI Overviews для пользователей в США. В компании считают, что такой подход позволяет эффективнее соединять людей с нужными продуктами, услугами и брендами.

Также мы писали, что YouTube во время ежегодной презентации Upfront в Нью-Йорке представил новый формат рекламы под названием Peak Points. Он использует модель искусственного интеллекта Gemini для выявления самых захватывающих моментов в видео, сразу после которых размещается рекламный контент.