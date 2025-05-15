YouTube запускає рекламу після кульмінацій у відео — як це працюватиме

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Під час щорічної презентації Upfront у Нью-Йорку YouTube анонсував новий рекламний формат Peak Points. Платформа залучає ШІ-модель Gemini від Google, щоб визначати у відео миті з найвищою залученістю глядачів і вставляти рекламний ролик одразу після них.

Про це пише TechCrunch.

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Алгоритм аналізує емоційний пік переглядів — скажімо, пропозицію руки й серця чи кульмінацію влогів — і пропонує рекламодавцям саме цей момент для показу оголошення. Такий підхід спирається на методику emotion-based targeting: коли глядач перебуває у піднесеному емоційному стані, запам'ятовуваність бренду зростає.

Момент рекламної вставки на YouTube. Відео: YouTube

З погляду рекламодавців, це шанс "зловити" користувача в момент максимальної уваги. Водночас для аудиторії раптова пауза у вирішальну мить може здатися нав'язливою і вибивати з емоційного ритму сюжету.

Окрім Peak Points, платформа представила ще одне нововведення — інтерактивну товарну стрічку всередині роликів, де можна одразу переглянути й придбати продукти, не залишаючи сторінку перегляду.

YouTube поки не повідомив, коли саме обидві функції стануть доступними широкій аудиторії, однак рекламний ринок уже уважно стежить за першими тестами нового формату.

Нагадаємо, YouTube, який місяць тому відсвяткував своє 20-річчя, розпочав тестування повністю оновленого відеопрогравача для частини користувачів. Редизайн виявився настільки кардинальним, що багато хто з глядачів назвав його набором недолугих рішень і поставив під сумнів його доцільність.

Також ми писали, що останнім часом YouTube переживає не найкращі часи. Платформу спіткала неприємна проблема, де відео відтворюються у вкрай низькій якості, навіть якщо зі з'єднанням з інтернетом усе гаразд.