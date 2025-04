Першому відео на YouTube виповнилося 20 років — як воно змінило Інтернет

Головна сторінка YouTube на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Минуло 20 років, як 23 квітня 2005 року співзасновник YouTube Джавад Карім завантажив на платформу перше відео — "Me at the zoo". Скромний ролик тривалістю 18 секунд, де 25-річний програміст біля вольєра зі слонами міркує про їх "дуже-дуже довгі хоботи", став відправною точкою для найбільшого відеохостингу планети. Сьогодні, рівно через два десятиліття, кліп переглянули вже понад 355 млн разів, а YouTube перетворився на головний майданчик глобальної цифрової культури.

Яким було перше відео на YouTube

Тоді, у 2005 році, запис у 240p виглядав буденно, а монтаж і звукове оформлення були розкішшю. Сьогодні ж на платформі щохвилини з'являється понад 500 годин відео — від домашніх влогів та подкастів до мільярдних кліпів, стримів, документалок, Shorts і навіть роликів, створених штучним інтелектом.

На честь ювілею YouTube прикрасив "Me at the zoo" віртуальним тортиком-повзунком і значком слона, що веде на канал Каріма — там досі лише одне відео, але понад 5,3 млн підписників. У лютому автор оновив опис, привернувши увагу до проблеми мікропластику.

За 20 років сервіс виріс далеко за межі простого відеохостингу. З'явилися YouTube Music, Kids, TV і Premium, а якість трансляцій зросла від 360p до 4K, 8K, HDR і відео для VR-гарнітур. Попри закиди щодо агресивної реклами, платформа залишається однією з найвпливовіших в історії інтернету й диктує тренди, зокрема завдяки популярності коротких роликів.

Цікаво, що перше відео на YouTube фактично було Shorts ще до того, як такий формат офіційно з'явився на платформі.

