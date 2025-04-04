YouTube додав нові функції для редагування відео в Shorts — що змінилося

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Pexels

YouTube розширює свій сервіс коротких відео Shorts, пропонуючи творцям одразу кілька нових інструментів редагування. Такі дії збігаються з ситуацією навколо TikTok, що може бути заборонений у США вже найближчими днями, якщо його американські операції не будуть продані.

Про це пише Neowin.

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Одним із нововведень стане покращений відеоредактор, який дасть змогу швидше впорядковувати фрагменти, додавати музику чи текст і переглядати попередній результат. За словами YouTube, саме такої функції давно просили автори контенту в Shorts. Реліз оновленого редактора запланований на весну.

Зовнішній вигляд оновленого редактора відео в YouTube Shorts. Фото: YouTube

Ще одна новація — інструмент, що автоматично синхронізує монтаж із ритмом вибраного треку. Коли творець відео додає музику, алгоритм самостійно підлаштовує кліпи під темп композиції.

Крім того, YouTube збирається розширити можливості шаблонів у Shorts. Тепер можна буде брати фотографії з бібліотеки й використовувати їх у готових заготівлях з автоматичним зазначенням автора оригінального шаблону. Шаблони Shorts зазвичай містять базові анімації, фони та стилі тексту. Щоб скористатися певним варіантом, достатньо натиснути кнопку Use template безпосередньо у відео.

Пізніше цієї весни творці контенту отримають ще один корисний інструмент — можливість додавати наліпки зі своєї галереї зображень, а згодом YouTube планує запровадити й генерацію наліпок за допомогою штучного інтелекту на основі текстових підказок.

Нагадаємо, минулого року YouTube представив функцію Dream Screen, яка дозволяє створювати ШІ-фони для Shorts. Тепер вона поповнилася новим інструментом — відеогенератором Veo 2 від Google.

Також ми писали, що тепер перегляди у коротких роликах Shorts рахуватимуться по-новому. Очікується, що нововведення допоможе авторам краще відстежувати аналітику.