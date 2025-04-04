YouTube добавил новые функции для редактирования видео в Shorts — что изменилось

YouTube запускает новые функции для Shorts на фоне запрета TikTok
YouTube расширяет свой сервис коротких видео Shorts, предлагая создателям сразу несколько новых инструментов редактирования. Такие действия совпадают с ситуацией вокруг TikTok, который может быть запрещен в США уже в ближайшие дни, если его американские операции не будут проданы.
Об этом пишет Neowin.
Какие новые функции появятся в YouTube Shorts
Одним из нововведений станет улучшенный видеоредактор, который позволит быстрее упорядочивать фрагменты, добавлять музыку или текст и просматривать предыдущий результат. По словам YouTube, именно такой функции давно просили авторы контента в Shorts. Релиз обновленного редактора запланирован на весну.
Еще одна новация — инструмент, который автоматически синхронизирует монтаж с ритмом выбранного трека. Когда создатель видео добавляет музыку, алгоритм самостоятельно подстраивает клипы под темп композиции.
Кроме того, YouTube собирается расширить возможности шаблонов в Shorts. Теперь можно будет брать фотографии из библиотеки и использовать их в готовых заготовках с автоматическим указанием автора оригинального шаблона. Шаблоны Shorts обычно содержат базовые анимации, фоны и стили текста. Чтобы воспользоваться определенным вариантом, достаточно нажать кнопку Use template непосредственно в видео.
Позже этой весной создатели контента получат еще один полезный инструмент — возможность добавлять стикеры из своей галереи изображений, а впоследствии YouTube планирует ввести и генерацию стикеров с помощью искусственного интеллекта на основе текстовых подсказок.
Напомним, в прошлом году YouTube представил функцию Dream Screen, которая позволяет создавать ИИ-фоны для Shorts. Теперь она пополнилась новым инструментом — видеогенератором Veo 2 от Google.
Также мы писали, что теперь просмотры в коротких роликах Shorts будут считаться по-новому. Ожидается, что нововведение поможет авторам лучше отслеживать аналитику.
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