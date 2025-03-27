YouTube змінює підрахунок переглядів Shorts — що це означає для авторів

Смартфон з логотипом YouTube на екрані. Фото: Unsplash

YouTube оголосив про зміну способу підрахунку переглядів у коротких роликах Shorts. Тепер сервіс фіксуватиме кількість запусків або повторних відтворень кожного відео. Раніше до загальної статистики зараховувалися лише ті перегляди, коли користувач дивився ролик протягом певної кількості секунд.

Про це пише TechCrunch.

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Як зміни вплинуть на авторів контенту

Згідно із заявою компанії, новий підхід дасть авторам краще уявлення про те, як часто насправді бачать їхній контент. Розробники наголошують, що це має допомогти творцям контенту повноцінно оцінити своє охоплення, коригувати стратегії просування та переконливіше презентувати свої проєкти потенційним партнерам.

Щоб краще зрозуміти ефективність відео в порівнянні з іншими платформами, YouTube підкреслює, що тепер Shorts узгоджуються з метриками TikTok та Instagram Reels. У такий спосіб автори зможуть оцінити загальну ефективність коротких відео, не прив'язуючись лише до одного сервісу.

Тим, хто звик користуватися попереднім показником, компанія залишила доступ до так званих "engaged views" (колишніх "переглядів"), які відображають, скільки глядачів насправді продовжували дивитися ролик після перших секунд. Цей показник можна знайти у розділі "Advanced Mode" в YouTube Analytics.

Водночас у YouTube підкреслюють, що такі нововведення не вплинуть на дохід авторів та умови участі в Партнерській програмі, адже ці аспекти залишаються прив'язаними до показника "engaged views", а не до оновленої статистики.

Нова система підрахунку переглядів у YouTube Shorts запрацює з 31 березня.

Нагадаємо, останнім часом на YouTube спостерігалися проблеми з відтворенням відео. Платформа показувала відео у поганій якості, навіть якщо не було проблем з інтернет-з'єднанням.

Також ми писали, що на YouTube тестують новий метод підвищення точності оцінок "Обмежено або без реклами". Метою є покращення рішень щодо монетизації для авторів контенту.