YouTube меняет подсчет просмотров Shorts — что это значит для авторов

Смартфон с логотипом YouTube на экране. Фото: Unsplash

YouTube объявил об изменении способа подсчета просмотров в коротких роликах Shorts. Теперь сервис будет фиксировать количество запусков или повторных воспроизведений каждого видео. Ранее в общую статистику засчитывались только те просмотры, когда пользователь смотрел ролик в течение определенного количества секунд.

Об этом пишет TechCrunch.

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Как изменения повлияют на авторов контента

Согласно заявлению компании, новый подход даст авторам лучшее представление о том, как часто на самом деле видят их контент. Разработчики отмечают, что это должно помочь создателям контента полноценно оценить свой охват, корректировать стратегии продвижения и убедительнее презентовать свои проекты потенциальным партнерам.

Чтобы лучше понять эффективность видео по сравнению с другими платформами, YouTube подчеркивает, что теперь Shorts согласуются с метриками TikTok и Instagram Reels. Таким образом авторы смогут оценить общую эффективность коротких видео, не привязываясь только к одному сервису.

Тем, кто привык пользоваться предыдущим показателем, компания оставила доступ к так называемым "engaged views" (бывших "просмотров"), которые отражают, сколько зрителей на самом деле продолжали смотреть ролик после первых секунд. Этот показатель можно найти в разделе "Advanced Mode" в YouTube Analytics.

В то же время в YouTube подчеркивают, что такие нововведения не повлияют на доход авторов и условия участия в Партнерской программе, ведь эти аспекты остаются привязанными к показателю "engaged views", а не к обновленной статистике.

Новая система подсчета просмотров в YouTube Shorts заработает с 31 марта.

Напомним, в последнее время на YouTube наблюдались проблемы с воспроизведением видео. Платформа показывала видео в плохом качестве, даже если не было проблем с интернет-соединением.

Также мы писали, что на YouTube тестируют новый метод повышения точности оценок "Ограничено или без рекламы". Целью является улучшение решений по монетизации для авторов контента.