На YouTube повільно відтворюється відео — чому не можна обрати якість вище 144p

Логотип застосунку YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Останнім часом YouTube не дуже добре себе почуває. Платформа зіткнулася з прикрою проблемою, яка призводить до того, що відео відтворюються у дуже поганій якості, навіть якщо немає проблем з інтернет-з'єднанням.

Про це пише Android Authority.

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Вже кілька днів користувачі у соціальних мережах скаржаться на те, що відео автоматично відтворюється з низькою роздільною здатністю 144p або 360p, навіть якщо швидкості інтернету більш ніж достатньо.

Спроба перемикнути на 1080p або вищу роздільну здатність призводить до того, що відео просто постійно буферизується.

Найчастіше проблема зустрічається на пристроях з iOS або на смарттелевізорах. Телефони та планшети на Android працюють з YouTube нормально.

"Щоразу, коли я відкриваю відео або короткометражки YouTube, вони відкриваються з дуже, дуже низькою якістю, наприклад, 144p, і я думаю, що це найгірше, тому що я можу бачити пікселі. Я знаю, що можу змінити якість на будь-яку, але це вже звичка, і зі мною такого ніколи не траплялося", — написав на Reddit користувач YouTube на iOS.

Інший пише, що навіть коли він вручну обирає 720p, воно відмовляється підійматися вище 144p.

На щастя, YouTube вже визнав цю проблему та працює над її вирішенням.

"Ми знаємо, що деякі з вас стикаються з нижчою, ніж зазвичай, якістю відео при спробі переглянути відео та короткометражки. Будьте впевнені, ми активно працюємо над цим! Ми оновимо цю тему новою інформацією, як тільки вона стане доступною. Дякуємо за ваше терпіння", — йдеться у повідомленні платформи.

Якщо ви маєте проблеми з низькою якістю відео на YouTube, іноді перевіряйте тему підтримки платформи, щоб дізнатися, коли сервіс працюватиме стабільно.

Нагадаємо, YouTube впровадить покращення для авторів контенту стосовно монетизації їхнього контенту. Платформа тестує новий метод підвищення точності оцінок "Обмежено або без реклами" для авторських відео.

Також ми писали, що користувачі помічають на YouTube банер, який з'являється, якщо використовувати блокувальники реклами. У ньому повідомляється, що такі розширення порушують умови надання послуг і просять їх вимкнути.