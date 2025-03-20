На YouTube медленно воспроизводится видео — почему нельзя выбрать качество выше 144p

Логотип приложения YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

В последнее время YouTube не очень хорошо себя чувствует. Платформа столкнулась с досадной проблемой, которая приводит к тому, что видео воспроизводятся в очень плохом качестве, даже если нет проблем с интернет-соединением.

Об этом пишет Android Authority.

Читайте также:

Почему на YouTube медленно воспроизводятся видео

Уже несколько дней пользователи в социальных сетях жалуются на то, что видео автоматически воспроизводится с низким разрешением 144p или 360p, даже если скорости интернета более чем достаточно.

Попытка переключить на 1080p или более высокое разрешение приводит к тому, что видео просто постоянно буферизируется.

Чаще всего проблема встречается на устройствах с iOS или на смарт-телевизорах. Телефоны и планшеты на Android работают с YouTube нормально.

"Каждый раз, когда я открываю видео или короткометражки YouTube, они открываются с очень, очень низким качеством, например, 144p, и я думаю, что это хуже всего, потому что я могу видеть пиксели. Я знаю, что могу изменить качество на любое, но это уже привычка, и со мной такого никогда не случалось", — написал на Reddit пользователь YouTube на iOS.

Другой пишет, что даже когда он вручную выбирает 720p, оно отказывается подниматься выше 144p.

К счастью, YouTube уже признал эту проблему и работает над ее решением.

"Мы знаем, что некоторые из вас сталкиваются с более низким, чем обычно, качеством видео при попытке просмотреть видео и короткометражки. Будьте уверены, мы активно работаем над этим! Мы обновим эту тему новой информацией, как только она станет доступной. Спасибо за ваше терпение", — говорится в сообщении платформы.

Если вы имеете проблемы с низким качеством видео на YouTube, иногда проверяйте тему поддержки платформы, чтобы узнать, когда сервис будет работать стабильно.

Напомним, YouTube внедрит улучшения для авторов контента относительно монетизации их контента. Платформа тестирует новый метод повышения точности оценок "Ограничено или без рекламы" для авторских видео.

Также мы писали, что пользователи замечают на YouTube баннер, который появляется, если использовать блокировщики рекламы. В нем сообщается, что такие расширения нарушают условия предоставления услуг и просят их выключить.