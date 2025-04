Первому видео на YouTube исполнилось 20 лет — как оно изменило Интернет

Главная страница YouTube на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Прошло 20 лет, как 23 апреля 2005 года соучредитель YouTube Джавад Карим загрузил на платформу первое видео — "Me at the zoo". Скромный ролик длительностью 18 секунд, где 25-летний программист возле вольера со слонами рассуждает об их "очень-очень длинных хоботах", стал отправной точкой для крупнейшего видеохостинга планеты. Сегодня, ровно через два десятилетия, клип просмотрели уже более 355 млн раз, а YouTube превратился в главную площадку глобальной цифровой культуры.

Тогда, в 2005 году, запись в 240p выглядела обыденно, а монтаж и звуковое оформление были роскошью. Сегодня на платформе ежеминутно появляется более 500 часов видео — от домашних влогов и подкастов до миллиардных клипов, стримов, документалок, Shorts и даже роликов, созданных искусственным интеллектом.

В честь юбилея YouTube украсил "Me at the zoo" виртуальным тортиком-ползунком и значком слона, ведущим на канал Карима — там до сих пор всего одно видео, но более 5,3 млн подписчиков. В феврале автор обновил описание, привлекая внимание к проблеме микропластика.

За 20 лет сервис вырос далеко за пределы простого видеохостинга. Появились YouTube Music, Kids, TV и Premium, а качество трансляций выросло от 360p до 4K, 8K, HDR и видео для VR-гарнитур. Несмотря на упреки в агрессивной рекламе, платформа остается одной из самых влиятельных в истории интернета и диктует тренды, в частности благодаря популярности коротких роликов.

Интересно, что первое видео на YouTube фактически было Shorts еще до того, как такой формат официально появился на платформе.

