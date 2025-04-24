YouTube змінює інтерфейс відеопрогравача — чому користувачі обурені

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Costfoto/NurPhoto

YouTube, який місяць тому відзначив своє 20-річчя, почав тестувати для частини аудиторії повністю оновлений відеопрогравач. Зміни виявилися настільки радикальними, що чимало користувачів назвали їх "точкою безглуздих і поганих рішень" та засумнівалися в доцільності редизайну.

Про це пише Neowin.

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Що змінилося в інтерфейсі

Нова версія програвача перерозподілила елементи керування. Найпомітніше збільшилася кнопка відтворення-паузи, одразу за нею розташовані "Далі", часовий індикатор та навігація між розділами відео — усі вони тепер у власних "капсулах". Регулятор гучності переїхав на протилежний бік панелі, об'єднавшись з іконками налаштувань і повноекранного режиму. Весь набір знаходиться на напівпрозорій "матовій" панелі з ефектом розмиття фону.

Повний редизайн інтерфейсу програвача на YouTube. Фото: Neowin

Функціональною новинкою стало те, що, видається, вже не можна змінювати гучність прокручуванням колеса миші або стрілками клавіатури, коли курсор наведений на повзунок. Команда Neowin також помітила, що популярні розширення на кшталт SponsorBlock порушують розташування меню в новому макеті.

Редизайн меню програвача YouTube. Фото: Neowin

Критика виникла не вперше: свого часу хвилю невдоволення викликало зникнення яскравої червоної кнопки "Підписатися", яку замінили менш помітною сірою з червоним текстом. Пізніше спільнота протестувала проти збільшених мініатюр на головній, перенесення описів і коментарів у бічну панель та приховування публічного лічильника дизлайків. Зміни монетизаційної політики також неодноразово ставали причиною конфліктів з авторами.

Тепер же частині глядачів стало незручно орієнтуватися в оновлених елементах керування, а окремі користувачі в соцмережах припустили, що розробники просто намагаються довести свою необхідність, випускаючи зайві та непотрібні оновлення.

Нагадаємо, великі голлівудські студії заробляли на фейкових трейлерах, створених за допомогою штучного інтелекту. Замість їхнього блокування вони просили YouTube перенаправляти рекламні виплати їм.

Також ми писали, що у лютому YouTube відзначив свій двадцятий день народження від запуску. Зараз платформа стала другим за популярністю сайтом у світі після Google.