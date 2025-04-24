YouTube меняет интерфейс видеопроигрывателя — почему пользователи возмущены

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Costfoto/NurPhoto

YouTube, который месяц назад отметил свое 20-летие, начал тестировать для части аудитории полностью обновленный видеопроигрыватель. Изменения оказались настолько радикальными, что многие пользователи назвали их "точкой бессмысленных и плохих решений" и усомнились в целесообразности редизайна.

Об этом пишет Neowin.

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Что изменилось в интерфейсе

Новая версия проигрывателя перераспределила элементы управления. Заметно увеличилась кнопка воспроизведения-паузы, сразу за ней расположены "Далее", временной индикатор и навигация между разделами видео — все они теперь в собственных "капсулах". Регулятор громкости переехал на противоположную сторону панели, объединившись с иконками настроек и полноэкранного режима. Весь набор находится на полупрозрачной "матовой" панели с эффектом размытия фона.

Полный редизайн интерфейса проигрывателя на YouTube. Фото: Neowin

Функциональной новинкой стало то, что, кажется, уже нельзя менять громкость прокручиванием колеса мыши или стрелками клавиатуры, когда курсор наведен на ползунок. Команда Neowin также заметила, что популярные расширения вроде SponsorBlock нарушают расположение меню в новом макете.

Редизайн меню проигрывателя YouTube. Фото: Neowin

Критика возникла не впервые: в свое время волну недовольства вызвало исчезновение яркой красной кнопки "Подписаться", которую заменили менее заметной серой с красным текстом. Позже сообщество протестовало против увеличенных миниатюр на главной, переноса описаний и комментариев в боковую панель и сокрытия публичного счетчика дизлайков. Изменения монетизационной политики также неоднократно становились причиной конфликтов с авторами.

Теперь части зрителей стало неудобно ориентироваться в обновленных элементах управления, а отдельные пользователи в соцсетях предположили, что разработчики просто пытаются доказать свою необходимость, выпуская лишние и ненужные обновления.

Напомним, крупные голливудские студии зарабатывали на фейковых трейлерах, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вместо их блокировки они просили YouTube перенаправлять рекламные выплаты им.

Также мы писали, что в феврале YouTube отметил свой двадцатый день рождения от запуска. Сейчас платформа стала вторым по популярности сайтом в мире после Google.