Голлівуд наживається на фейках — відомі студії заробляють з трейлерів зі ШІ на YouTube

Домашня сторінка YouTube. Фото: Unsplash

Кілька великих голлівудських студій, серед яких Warner Bros. Discovery, Paramount та Sony Pictures, нібито заробляли на фейкових трейлерах, створених за допомогою штучного інтелекту. Замість блокування каналів, які викладають такі ролики, студії попросили YouTube перенаправляти їм рекламні виплати, що надходять від цих відео.

Про це пише The Verge.

Читайте також:

Чому кіностудії не блокували такі трейлери

Профспілка акторів SAG-AFTRA відреагувала гостро, заявивши, що студії отримують зиск з роликів, які використовують згенеровані штучним інтелектом фрагменти зображень акторів без їхньої згоди. У заяві SAG-AFTRA йдеться, що подібне ставлення підриває зусилля, спрямовані на захист прав акторів та впровадження чітких правил щодо використання їхньої зовнішності або голосу в ШІ-контенті.

Індустрія стикалася з фанатськими трейлерами й раніше, однак тепер інструменти на кшталт OpenAI Sora чи Google Veo роблять процес створення "штучних" роликів простішим, ніж будь-коли. Замість видачі попереджень про порушення авторських прав YouTube-каналам Screen Culture та KH Studio голлівудські компанії воліли не видаляти ці трейлери, а монетизувати їх. У результаті кількість низькоякісних ШІ-відео, що видаються за справжні трейлери, лише зросла.

За даними Deadline, Screen Culture має 1,4 млн підписників і близько 1,4 млрд переглядів, тоді як канал KH Studio — 683 тис. підписників і 560 млн переглядів. Схема створення фейкових відео майже однакова: короткі уривки з реальних фільмів або серіалів об'єднуються з ШІ-згенерованими елементами. Часто такі ролики видають за ранні версії майбутніх блокбастерів (наприклад, "Superman" чи "Jurassic World: Rebirth") або імітують продовження серіалів та адаптації популярних франшиз, яких насправді не існує.

"Багато з нас бачили подібні ролики в соцмережах, коли люди приймають їх за офіційні трейлери", — пише Deadline, додаючи скриншоти з YouTube-каналу Screen Culture, де можна побачити десятки таких фальшивих відео.

Фейкові трейлери на YouTube, зроблені за допомогою ШІ. Фото: Deadline

Зрештою, через два дні після оприлюднення розслідування Deadline YouTube зупинив монетизацію на каналах Screen Culture і KH Studio. Як повідомили в компанії, автори порушили політику монетизації: контент не повинен бути "повторюваним або дублікатом" чи створеним "виключно для отримання переглядів". Крім того, правила YouTube забороняють вводити аудиторію в оману, видаючи фейкові трейлери за офіційно випущені.

У Deadline також зазначають, що Screen Culture і KH Studio можуть подати апеляцію для відновлення рекламних виплат. На каналі KH Studio вже помітні зміни: якщо раніше відео підписувалися як "перший трейлер", то останні публікації називають "концептуальним трейлером".

Для членів акторської профспілки, які нині активно виборюють право на згоду при використанні їхнього образу в контенті зі штучним інтелектом, новина про те, що студії отримували прибуток замість того, щоб захищати їхні інтереси, є вкрай несподіваним і неприємним ударом.

Нагадаємо, користувачі YouTube, які використовують блокувальники реклами у браузері, могли помітити банер, який зупиняє відтворення відео та попереджає не використовувати такі розширення. Компанія просить не порушувати умови надання послуг або перейти на YouTube Premium.

Також ми писали, що YouTube не дуже добре працює останнім часом. Користувачі помічають, що відео відтворюються у дуже поганій якості, попри відсутність проблем з інтернетом.