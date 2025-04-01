Голливуд наживается на фейках — известные студии зарабатывают на трейлерах с ИИ на YouTube

Голливуд зарабатывает на фейковых трейлерах с ИИ — что известно
Несколько крупных голливудских студий, среди которых Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, якобы зарабатывали на фейковых трейлерах, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вместо блокировки каналов, которые выкладывают такие ролики, студии попросили YouTube перенаправлять им рекламные выплаты, поступающие от этих видео.
Об этом пишет The Verge.
Почему киностудии не блокировали такие трейлеры
Профсоюз актеров SAG-AFTRA отреагировал остро, заявив, что студии получают выгоду с роликов, которые используют сгенерированные искусственным интеллектом фрагменты изображений актеров без их согласия. В заявлении SAG-AFTRA говорится, что подобное отношение подрывает усилия, направленные на защиту прав актеров и внедрение четких правил по использованию их внешности или голоса в ИИ-контенте.
Индустрия сталкивалась с фанатскими трейлерами и раньше, однако теперь инструменты вроде OpenAI Sora или Google Veo делают процесс создания "искусственных" роликов проще, чем когда-либо. Вместо выдачи предупреждений о нарушении авторских прав YouTube-каналам Screen Culture и KH Studio голливудские компании предпочли не удалять эти трейлеры, а монетизировать их. В результате количество низкокачественных ИИ-видео, выдаваемых за настоящие трейлеры, только возросло.
По данным Deadline, Screen Culture имеет 1,4 млн подписчиков и около 1,4 млрд просмотров, тогда как канал KH Studio — 683 тыс. подписчиков и 560 млн просмотров. Схема создания фейковых видео почти одинакова: короткие отрывки из реальных фильмов или сериалов объединяются с ИИ-сгенерированными элементами. Часто такие ролики выдают за ранние версии будущих блокбастеров (например, "Superman" или "Jurassic World: Rebirth") или имитируют продолжение сериалов и адаптации популярных франшиз, которых на самом деле не существует.
"Многие из нас видели подобные ролики в соцсетях, когда люди принимают их за официальные трейлеры", — пишет Deadline, добавляя скриншоты с YouTube-канала Screen Culture, где можно увидеть десятки таких фальшивых видео.
В конце концов, через два дня после обнародования расследования Deadline YouTube остановил монетизацию на каналах Screen Culture и KH Studio. Как сообщили в компании, авторы нарушили политику монетизации: контент не должен быть "повторяющимся или дубликатом" или созданным "исключительно для получения просмотров". Кроме того, правила YouTube запрещают вводить аудиторию в заблуждение, выдавая фейковые трейлеры за официально выпущенные.
В Deadline также отмечают, что Screen Culture и KH Studio могут подать апелляцию для восстановления рекламных выплат. На канале KH Studio уже заметны изменения: если раньше видео подписывались как "первый трейлер", то последние публикации называют "концептуальным трейлером".
Для членов актерского профсоюза, которые сейчас активно борются за право на согласие при использовании их образа в контенте с искусственным интеллектом, новость, что студии получали прибыль вместо того, чтобы защищать их интересы, является крайне неожиданным и неприятным ударом.
Напомним, пользователи YouTube, которые используют блокировщики рекламы в браузере, могли заметить баннер, который останавливает воспроизведение видео и предупреждает не использовать такие расширения. Компания просит не нарушать условия предоставления услуг или перейти на YouTube Premium.
Также мы писали, что YouTube не очень хорошо работает в последнее время. Пользователи замечают, что видео воспроизводятся в очень плохом качестве, несмотря на отсутствие проблем с интернетом.
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