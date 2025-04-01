Голливуд наживается на фейках — известные студии зарабатывают на трейлерах с ИИ на YouTube

Домашняя страница YouTube. Фото: Unsplash

Несколько крупных голливудских студий, среди которых Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, якобы зарабатывали на фейковых трейлерах, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вместо блокировки каналов, которые выкладывают такие ролики, студии попросили YouTube перенаправлять им рекламные выплаты, поступающие от этих видео.

Об этом пишет The Verge.

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Профсоюз актеров SAG-AFTRA отреагировал остро, заявив, что студии получают выгоду с роликов, которые используют сгенерированные искусственным интеллектом фрагменты изображений актеров без их согласия. В заявлении SAG-AFTRA говорится, что подобное отношение подрывает усилия, направленные на защиту прав актеров и внедрение четких правил по использованию их внешности или голоса в ИИ-контенте.

Индустрия сталкивалась с фанатскими трейлерами и раньше, однако теперь инструменты вроде OpenAI Sora или Google Veo делают процесс создания "искусственных" роликов проще, чем когда-либо. Вместо выдачи предупреждений о нарушении авторских прав YouTube-каналам Screen Culture и KH Studio голливудские компании предпочли не удалять эти трейлеры, а монетизировать их. В результате количество низкокачественных ИИ-видео, выдаваемых за настоящие трейлеры, только возросло.

По данным Deadline, Screen Culture имеет 1,4 млн подписчиков и около 1,4 млрд просмотров, тогда как канал KH Studio — 683 тыс. подписчиков и 560 млн просмотров. Схема создания фейковых видео почти одинакова: короткие отрывки из реальных фильмов или сериалов объединяются с ИИ-сгенерированными элементами. Часто такие ролики выдают за ранние версии будущих блокбастеров (например, "Superman" или "Jurassic World: Rebirth") или имитируют продолжение сериалов и адаптации популярных франшиз, которых на самом деле не существует.

"Многие из нас видели подобные ролики в соцсетях, когда люди принимают их за официальные трейлеры", — пишет Deadline, добавляя скриншоты с YouTube-канала Screen Culture, где можно увидеть десятки таких фальшивых видео.

Фейковые трейлеры на YouTube, сделанные с помощью ИИ. Фото: Deadline

В конце концов, через два дня после обнародования расследования Deadline YouTube остановил монетизацию на каналах Screen Culture и KH Studio. Как сообщили в компании, авторы нарушили политику монетизации: контент не должен быть "повторяющимся или дубликатом" или созданным "исключительно для получения просмотров". Кроме того, правила YouTube запрещают вводить аудиторию в заблуждение, выдавая фейковые трейлеры за официально выпущенные.

В Deadline также отмечают, что Screen Culture и KH Studio могут подать апелляцию для восстановления рекламных выплат. На канале KH Studio уже заметны изменения: если раньше видео подписывались как "первый трейлер", то последние публикации называют "концептуальным трейлером".

Для членов актерского профсоюза, которые сейчас активно борются за право на согласие при использовании их образа в контенте с искусственным интеллектом, новость, что студии получали прибыль вместо того, чтобы защищать их интересы, является крайне неожиданным и неприятным ударом.

Напомним, пользователи YouTube, которые используют блокировщики рекламы в браузере, могли заметить баннер, который останавливает воспроизведение видео и предупреждает не использовать такие расширения. Компания просит не нарушать условия предоставления услуг или перейти на YouTube Premium.

Также мы писали, что YouTube не очень хорошо работает в последнее время. Пользователи замечают, что видео воспроизводятся в очень плохом качестве, несмотря на отсутствие проблем с интернетом.