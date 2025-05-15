YouTube запускает рекламу после кульминаций в видео — как это будет работать

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

Во время ежегодной презентации Upfront в Нью-Йорке YouTube анонсировал новый рекламный формат Peak Points. Платформа привлекает ИИ-модель Gemini от Google, чтобы определять в видео моменты с самой высокой вовлеченностью зрителей и вставлять рекламный ролик сразу после них.

Об этом пишет TechCrunch.

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Алгоритм анализирует эмоциональный пик просмотров — скажем, предложение руки и сердца или кульминацию влогов — и предлагает рекламодателям именно этот момент для показа объявления. Такой подход опирается на методику emotion-based targeting: когда зритель находится в приподнятом эмоциональном состоянии, запоминаемость бренда возрастает.

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Момент рекламной вставки на YouTube. Видео: YouTube

С точки зрения рекламодателей, это шанс "поймать" пользователя в момент максимального внимания. В то же время для аудитории внезапная пауза в решающий момент может показаться навязчивой и выбивать из эмоционального ритма сюжета.

Кроме Peak Points, платформа представила еще одно нововведение — интерактивную товарную ленту внутри роликов, где можно сразу просмотреть и приобрести продукты, не покидая страницу просмотра.

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YouTube пока не сообщил, когда именно обе функции станут доступны широкой аудитории, однако рекламный рынок уже внимательно следит за первыми тестами нового формата.

Напомним, YouTube, который месяц назад отпраздновал свое 20-летие, начал тестирование полностью обновленного видеопроигрывателя для части пользователей. Редизайн оказался настолько кардинальным, что многие из зрителей назвали его набором нелепых решений и поставили под сомнение его целесообразность.

Также мы писали, что в последнее время YouTube переживает не лучшие времена. Платформу постигла неприятная проблема, где видео воспроизводятся в крайне низком качестве, даже если с соединением с интернетом все в порядке.