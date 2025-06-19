Переход с Android на iPhone — как быстро привыкнуть к новой системе

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Переход со смартфона на Android на iPhone похож на переезд в новый город: знакомые вещи выглядят иначе, а правила меняются. В первые дни интерфейс iOS кажется непривычным, но уже через несколько простых шагов он оказывается логичным и плавным.

О том, как быстро привыкнуть к новому интерфейсу, пишет "Вечерний Киев".

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Только купив iPhone, не тратьте время на ручное копирование контактов или фото. Достаточно установить бесплатное приложение Move to iOS с Google Play, подключить оба телефона к одной Wi-Fi сети — и контакты, SMS, медиафайлы, электронная почта и даже часть данных из приложений за считанные минуты окажутся на новом устройстве.

Базовые жесты, заменяющие кнопки

В ежедневном использовании iPhone нужно запомнить всего три движения:

проведите пальцем от нижнего края экрана вверх, чтобы вернуться на главный экран;

задержите этот жест для открытия списка запущенных программ;

чтобы вернуться "назад", сдвиньте палец от левого края дисплея к центру.

Когда эти жесты станут привычными, разница с Android практически исчезнет.

Поиск вместо бесконечного перелистывания

Вместо перелистывания страницы в поисках нужной иконки проведите пальцем вниз на любом домашнем экране — откроется универсальная строка Spotlight. Она одновременно ищет приложения, контакты, сообщения, файлы и предлагает результаты из интернета, экономя драгоценные секунды.

Управление запущенными программами доверьте системе

iOS сама "прекращает" лишние процессы, поэтому массово закрывать программы не нужно: это лишь увеличит потребление энергии при повторном запуске. Если приложение действительно зависло, разблокируйте iPhone, сделайте жест вверх с паузой, а потом смахните окно ненужной программы.

"Сосредоточение" — персональное пространство без лишнего шума

Режим "Сосредоточение" позволяет подстроить уведомления под работу, отдых или сон. Пользователь сам определяет, какие сообщения блокировать, какие программы оставить активными и на какое время применить настройки. Все работает по графику, обеспечивая спокойствие именно тогда, когда это нужно.

Google-сервисы остаются рядом

Переход на iOS не означает прощание с инструментами Google. Gmail может заменить Apple Mail, Google Фото — дополнить iCloud, Google Maps — подстраховать Apple Maps, а Chrome легко конкурирует с Safari. Таким образом, знакомая среда остается под рукой, а новые возможности iPhone "раскрываются" постепенно, стоит лишь дать им шанс.

Напомним, Apple полностью переосмыслила подход к мобильной ОС, анонсировав iOS 26 с обновленным дизайном и более глубокой персонализацией. Новинка охватила все — от иконок до механик взаимодействия со смартфоном.

Также мы писали, что реклама все активнее проникает в среду мобильных устройств на Android и iOS. От привычных приложений до системных меню, ухудшая опыт пользования и влияя на производительность.