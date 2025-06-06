Apple готує MagSafe із підтримкою Qi 2.2 — iPhone може отримати зарядку до 50 Вт

Бездротовий зарядний пристрій MagSafe для iPhone. Фото: Unsplash

Apple готує оновлення своєї бездротової зарядки: на сайті Національної комісії зв'язку Тайваню (NCC) помітили моделі A3503 та A3502, які вже сумісні з новітнім стандартом Qi 2.2. Аксесуар отримав удосконалений магнітний зачеп і більшу потужність, а тестували його з iPhone 16 та навіть iPhone 11.

Про це пише 91mobiles.

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У базі тайванського регулятора засвітилися два варіанти MagSafe-шайби: A3503 з кабелем довжиною два метри та A3502 з метровим шнуром. Обидва пристрої мають знайомий круглий формфактор білого кольору з плетеним USB-C дротом, а з лінійки на фото можна підрахувати приблизний діаметр шайби — близько 100 мм. На корпусі вказано, що зарядка підтримує до 45 Вт (15 В x 3 А), тож для максимальної швидкості її слід під'єднувати до сумісного адаптера USB PD. Поруч із місцем входу кабелю нанесені логотип та ідентифікатор NCC.

Новий стандарт бездротової зарядки MagSafe для iPhone. Фото: 91mobiles

Перехід на Qi 2.2 означає, що нова MagSafe працюватиме помітно швидше: стандарт дозволяє бездротову передачу енергії до 50 Вт і водночас забезпечує точніше автоматичне вирівнювання магнітів, завдяки чому смартфон швидше "притягується" до шайби й стабільніше тримається під час заряджання. Правильне позиціювання мінімізує втрати енергії та перегрів, підвищуючи загальну ефективність. Qi 2.2 також зберігає сумісність з попередніми версіями Qi, тож аксесуар працюватиме й зі старішими телефонами, а поширення нового стандарту серед різних брендів зрештою зробить такі зарядні пристрої універсальними.

NCC випробувала новинки з iPhone 16 і iPhone 11, тож можна припустити, що зарядка підтримуватиме принаймні всі моделі, починаючи з лінійки iPhone 11. Apple досі офіційно не випускала аксесуарів із сертифікацією Qi 2.1, натомість одразу переходить до більш прогресивного варіанту 2.2 — компанія знову опиняється серед піонерів впровадження бездротових технологій. Коли саме нові MagSafe-шайби з'являться у продажу, поки не відомо, однак рання реєстрація на сайті регулятора свідчить, що анонс може відбутися вже найближчим часом.

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