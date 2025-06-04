Може не лише оплачувати покупки — як використовувати NFC на iPhone

Оплата Apple Pay на iPhone за допомогою NFC. Фото: Unsplash

Переважна частина користувачів асоціює технологію NFC лише з Apple Pay, хоча насправді вона відкриває значно ширший функціонал. З невеликою підготовкою та кількома недорогими мітками NFC iPhone здатен автоматизувати побут і спростити обмін даними.

Про це пише MakeUseOf.

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Перше, що зазвичай демонструє NFC-магія, — це обмін паролем до Wi-Fi. Якщо ви вже під'єднані до мережі й у контактах маєте людину, яка намагається під'єднатися, смартфон сам запропонує поділитися даними. Підтверджуєте — і гість заходить без зайвого друкування чи QR-кодів, що особливо корисно вдома або в офісі з десятком пристроїв.

Інший яскравий приклад пов'язаний із застосунком "Команди". Замовивши набір міток, легко налаштувати так, щоб дотик до стікера біля холодильника відкривав список покупок, а той, що біля ліжка, одночасно вимикав світло, активував "Не турбувати" та ставив будильник. Єдиний нюанс — iPhone має бути розблокованим, а мітки, закріплені на металі, читаються гірше.

Третій сценарій — передавання контактів через NameDrop, доданий в iOS 17. Достатньо піднести два iPhone один до одного, щоб на екранах з'явилися віртуальні візитівки, а далі залишиться підтвердити обмін. Технологія поєднує NFC та механізми AirDrop, тож ризик набрати номер із помилкою зникає. А якщо співрозмовник користується Android, можна налаштувати команду, яка відкриє посилання на цифрову картку, хоча це потребує більше кроків.

Нарешті, NFC спрощує початкове налаштування пристроїв Apple. Відкриваєте кейс AirPods поруч із телефоном — і на екрані одразу з'являється анімація підключення, без пошуків у меню Bluetooth. Аналогічно працюють HomePod mini та AirTag: достатньо наблизити їх до iPhone, і процес стартує автоматично.

Хоча Apple не дозволяє фонове сканування міток так само вільно, як це реалізовано на Android, наведені приклади показують, що правильно інтегрована NFC робить взаємодію з гаджетами майже непомітною — і значно зручнішою, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, користувачі iPhone та iPad тепер мають можливість встановлювати Google Translate як основний додаток для перекладу. Починаючи з оновлення iOS 18.4, Apple офіційно надала підтримку змін за замовчуванням для таких функцій, як переклад, навігація та відтворення медіа.

Також ми писали, що компанія Apple значно пришвидшила процес перенесення даних із пристроїв Android на iOS. Після останнього оновлення застосунку Move to iOS копіювання стало відчутно швидшим під час дротового підключення.