На iOS тепер можна встановити Google Translate як додаток за замовчуванням — як зробити

Перекладач Apple на iPhone зліва та Google Перекладач на iPhone справа. Фото: скриншот/YouTube

Користувачі iPhone та iPad тепер можуть обирати Google Translate як основний додаток для перекладу на своїх пристроях. З виходом iOS 18.4 компанія Apple офіційно дозволила змінювати застосунки за замовчуванням для таких функцій, як навігація, медіавідтворення і переклад.

Про це пише 9to5Mac.

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Ще у квітні Apple представила оновлення, яке дозволяє змінювати стандартні програми для певних дій у системі. До цього користувачі могли замінити браузер або поштовий клієнт, але функції перекладу залишалися прив'язаними до вбудованого додатка Apple Translate. Тепер же користувачі iOS 18.4 і новіших версій можуть повноцінно інтегрувати Google Translate у системні функції — зокрема, переклад через Siri чи у спливаючих меню при виділенні тексту.

Згідно з примітками до оновлення Google Translate, щоб встановити цей додаток за замовчуванням, потрібно зайти в "Налаштування" — "Додатки" — "Додатки за замовчуванням" — "Переклад" і вибрати Google Translate. Це дає змогу використовувати саме цей сервіс замість стандартного, коли йдеться про будь-які дії з перекладу в системі.

Нововведення стало частиною глобальної стратегії Apple, яка змушена реагувати на посилення регуляторного тиску, особливо з боку Європейського Союзу. Згідно з Актом про цифрові ринки (DMA), компанія повинна надавати третім сторонам доступ до базових функцій системи та дозволяти користувачам більше контролювати свої пристрої. Зокрема, документ передбачає право змінювати додатки за замовчуванням для браузера, повідомлень, навігації та перекладу.

Хоча такі кроки Apple традиційно впроваджувала повільно, останні оновлення свідчать про зрушення у політиці компанії. Можливість змінювати застосунки за замовчуванням у нових категоріях, зокрема й поза межами ЄС, вказує на прагнення Apple випередити потенційні юридичні наслідки, запроваджуючи ці зміни глобально, а не лише в окремих регіонах.

Нагадаємо, Apple готується додати в iOS 19 функцію на базі штучного інтелекту, яка оптимізуватиме споживання енергії. Очікується, що система аналізуватиме звички користувача та за потреби обмежуватиме активність окремих застосунків, аби ті не витрачали заряд акумулятора без потреби.

Також ми писали, що разом з оновленням iOS 18.5 Apple надала користувачам iPhone одразу 33 вагомі причини встановити його якнайшвидше. Патч усуває десятки вразливостей, зокрема критичні помилки в ядрі операційної системи та рушії WebKit, тому компанія свідомо не розкриває технічних деталей до завершення оновлення більшістю пристроїв.