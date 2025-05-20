На iOS теперь можно установить Google Translate как приложение по умолчанию — как сделать

Переводчик Apple на iPhone слева и Google Переводчик на iPhone справа. Фото: скриншот/YouTube

Пользователи iPhone и iPad теперь могут выбирать Google Translate в качестве основного приложения для перевода на своих устройствах. С выходом iOS 18.4 компания Apple официально разрешила менять приложения по умолчанию для таких функций, как навигация, медиавоспроизведение и перевод.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Еще в апреле Apple представила обновление, которое позволяет менять стандартные приложения для определенных действий в системе. До этого пользователи могли заменить браузер или почтовый клиент, но функции перевода оставались привязанными к встроенному приложению Apple Translate. Теперь пользователи iOS 18.4 и более новых версий могут полноценно интегрировать Google Translate в системные функции — в частности, перевод через Siri или во всплывающих меню при выделении текста.

Согласно примечаниям к обновлению Google Translate, чтобы установить это приложение по умолчанию, нужно зайти в "Настройки" — "Приложения" — "Приложения по умолчанию" — "Перевод" и выбрать Google Translate. Это позволяет использовать именно этот сервис вместо стандартного, когда речь идет о любых действиях по переводу в системе.

Нововведение стало частью глобальной стратегии Apple, которая вынуждена реагировать на усиление регуляторного давления, особенно со стороны Европейского Союза. Согласно Акту о цифровых рынках (DMA), компания должна предоставлять третьим сторонам доступ к базовым функциям системы и позволять пользователям больше контролировать свои устройства. В частности, документ предусматривает право изменять приложения по умолчанию для браузера, сообщений, навигации и перевода.

Хотя такие шаги Apple традиционно внедряла медленно, последние обновления свидетельствуют о сдвигах в политике компании. Возможность менять приложения по умолчанию в новых категориях, в том числе и за пределами ЕС, указывает на стремление Apple опередить потенциальные юридические последствия, вводя эти изменения глобально, а не только в отдельных регионах.

Напомним, Apple готовится добавить в iOS 19 функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет оптимизировать потребление энергии. Ожидается, что система будет анализировать привычки пользователя и при необходимости ограничивать активность отдельных приложений, чтобы те не тратили заряд аккумулятора без надобности.

Также мы писали, что вместе с обновлением iOS 18.5 Apple предоставила пользователям iPhone сразу 33 веские причины установить его как можно быстрее. Патч устраняет десятки уязвимостей, в частности критические ошибки в ядре операционной системы и движке WebKit, поэтому компания сознательно не раскрывает технических деталей до завершения обновления большинством устройств.