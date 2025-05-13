Терміново оновіться — Apple закрила 33 критичні вразливості в iOS 18.5

Логотип операційної системи iOS 18 на екрані iPhone. Фото: Unsplash

Apple поширила оновлення iOS 18.5 і тим самим надала користувачам iPhone 33 вагомі причини встановити його якомога швидше. Пакет виправлень охоплює десятки вразливостей, зокрема критичні помилки в ядрі системи та рушії WebKit, тож компанія воліє не розкривати технічні деталі до того, як більшість людей оновиться.

Про це пише Forbes.

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Чому важливо оновитися до iOS 18.5

У самому "серці" iOS виправлено дві помилки ядра, здатні дозволити віддаленому зловмиснику примусово завершити роботу додатка чи всієї системи. У WebKit закрито кілька багів, серед яких CVE-2025-24213 — type confusion, що може призвести до пошкодження пам'яті, виявленої командою безпеки Google V8.

Серед інших патчів:

у Core Bluetooth усунуто ризик несанкціонованого доступу застосунку до конфіденційних даних;

у механізмі спільного доступу до документів iCloud виправлено помилку, яка дозволяла ввімкнути шаринг без аутентифікації;

в mDNSResponder (CVE-2025-31222) закрито ймовірність підвищення привілеїв;

оновлення торкнулося й стороннього компонента libexpat (CVE-2024-8176), де існувала можливість довільного виконання коду.

Окрім безпеки, iOS 18.5 приносить удосконалений захист приватності для функцій штучного інтелекту, нові можливості в Mail і яскраві шпалери Pride Harmony, а також виправляє баги, що з'явилися після версії 18.4.1. Хоча підтверджених атак поки немає, фахівці попереджають: доки деталі вразливостей не оприлюднені, вікно можливостей для хакерів обмежене, тож зволікати з оновленням не варто.

Оновити можна всі смартфони, починаючи з iPhone XS, а також сучасні iPad: від 13-дюймового iPad Pro та 12,9-дюймового третього покоління до iPad mini 5-го покоління. Поставити апдейт можна в меню "Параметри" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ".

Apple радить інсталювати iOS 18.5 одразу, щойно з'явиться сповіщення, аби запобігти ймовірному використанню вразливостей зловмисниками.

Нагадаємо, в оновленні iOS 19 з'явиться невелика, але практична функція: авторизаційні дані для публічних Wi-Fi мереж автоматично синхронізуватимуться між усіма пристроями Apple. Достатньо заповнити форму на одному з них — і решта гаджетів під'єднаються до мережі без повторного введення.

Також ми писали, що, згідно з першими витоками, iOS 19 може отримати підтримку зовнішніх моніторів у режимі розширеного робочого столу. Якщо ця функція реалізується, власники iPhone з USB-C зможуть не лише транслювати зображення, а й виводити окремі вікна на другий екран.

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