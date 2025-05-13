Срочно обновитесь — Apple закрыла 33 критические уязвимости в iOS 18.5

Логотип операционной системы iOS 18 на экране iPhone. Фото: Unsplash

Apple распространила обновление iOS 18.5 и тем самым предоставила пользователям iPhone 33 веские причины установить его как можно скорее. Пакет исправлений охватывает десятки уязвимостей, в том числе критические ошибки в ядре системы и движке WebKit, поэтому компания предпочитает не раскрывать технические детали до того, как большинство людей обновится.

Об этом пишет Forbes.

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В самом "сердце" iOS исправлены две ошибки ядра, способные позволить удаленному злоумышленнику принудительно завершить работу приложения или всей системы. В WebKit закрыто несколько багов, среди которых CVE-2025-24213 — type confusion, что может привести к повреждению памяти, обнаруженной командой безопасности Google V8.

Среди других патчей:

в Core Bluetooth устранен риск несанкционированного доступа приложения к конфиденциальным данным;

в механизме совместного доступа к документам iCloud исправлена ошибка, которая позволяла включить шаринг без аутентификации;

в mDNSResponder (CVE-2025-31222) закрыта вероятность повышения привилегий;

обновление коснулось и стороннего компонента libexpat (CVE-2024-8176), где существовала возможность произвольного выполнения кода.

Кроме безопасности, iOS 18.5 приносит усовершенствованную защиту приватности для функций искусственного интеллекта, новые возможности в Mail и яркие обои Pride Harmony, а также исправляет баги, появившиеся после версии 18.4.1. Хотя подтвержденных атак пока нет, специалисты предупреждают: пока детали уязвимостей не обнародованы, окно возможностей для хакеров ограничено, поэтому медлить с обновлением не стоит.

Обновить можно все смартфоны, начиная с iPhone XS, а также современные iPad: от 13-дюймового iPad Pro и 12,9-дюймового третьего поколения до iPad mini 5-го поколения. Поставить апдейт можно в меню "Параметры" — "Общие" — "Обновление ПО".

Apple советует устанавливать iOS 18.5 сразу, как только появится оповещение, чтобы предотвратить вероятное использование уязвимостей злоумышленниками.

Напомним, в обновлении iOS 19 появится небольшая, но практичная функция: авторизационные данные для публичных Wi-Fi сетей автоматически будут синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Достаточно заполнить форму на одном из них — и остальные гаджеты подключатся к сети без повторного ввода.

Также мы писали, что, согласно первым утечкам, iOS 19 может получить поддержку внешних мониторов в режиме расширенного рабочего стола. Если эта функция реализуется, владельцы iPhone с USB-C смогут не только транслировать изображение, но и выводить отдельные окна на второй экран.

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