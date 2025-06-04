Может не только оплачивать покупки — как использовать NFC на iPhone

Оплата Apple Pay на iPhone с помощью NFC. Фото: Unsplash

Большая часть пользователей ассоциирует технологию NFC только с Apple Pay, хотя на самом деле она открывает значительно более широкий функционал. С небольшой подготовкой и несколькими недорогими метками NFC iPhone способен автоматизировать быт и упростить обмен данными.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Первое, что обычно демонстрирует NFC-магия, — это обмен паролем к Wi-Fi. Если вы уже подключены к сети и в контактах есть человек, который пытается подключиться, смартфон сам предложит поделиться данными. Подтверждаете — и гость заходит без лишней печати или QR-кодов, что особенно полезно дома или в офисе с десятком устройств.

Другой яркий пример связан с приложением "Команды". Заказав набор меток, легко настроить так, чтобы прикосновение к стикеру возле холодильника открывало список покупок, а тот, что возле кровати, одновременно выключал свет, активировал "Не беспокоить" и ставил будильник. Единственный нюанс — iPhone должен быть разблокированным, а метки, закрепленные на металле, читаются хуже.

Третий сценарий — передача контактов через NameDrop, добавленный в iOS 17. Достаточно поднести два iPhone друг к другу, чтобы на экранах появились виртуальные визитки, а дальше останется подтвердить обмен. Технология сочетает NFC и механизмы AirDrop, поэтому риск набрать номер с ошибкой исчезает. А если собеседник пользуется Android, можно настроить команду, которая откроет ссылку на цифровую карточку, хотя это требует больше шагов.

Наконец, NFC упрощает начальную настройку устройств Apple. Открываете кейс AirPods рядом с телефоном — и на экране сразу появляется анимация подключения, без поисков в меню Bluetooth. Аналогично работают HomePod mini и AirTag: достаточно приблизить их к iPhone, и процесс стартует автоматически.

Хотя Apple не позволяет фоновое сканирование меток так же свободно, как это реализовано на Android, приведенные примеры показывают, что правильно интегрированная NFC делает взаимодействие с гаджетами почти незаметным — и значительно удобнее, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, пользователи iPhone и iPad теперь имеют возможность устанавливать Google Translate как основное приложение для перевода. Начиная с обновления iOS 18.4, Apple официально предоставила поддержку изменений по умолчанию для таких функций, как перевод, навигация и воспроизведение медиа.

Также мы писали, что компания Apple значительно ускорила процесс переноса данных с устройств Android на iOS. После последнего обновления приложения Move to iOS копирование стало ощутимо быстрее при проводном подключении.