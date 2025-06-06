Apple готовит MagSafe с поддержкой Qi 2.2 — iPhone может получить зарядку до 50 Вт

Беспроводное зарядное устройство MagSafe для iPhone. Фото: Unsplash

Apple готовит обновление своей беспроводной зарядки: на сайте Национальной комиссии связи Тайваня (NCC) заметили модели A3503 и A3502, которые уже совместимы с новейшим стандартом Qi 2.2. Аксессуар получил усовершенствованный магнитный зацеп и большую мощность, а тестировали его с iPhone 16 и даже iPhone 11.

Об этом пишет 91mobiles.

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В базе тайваньского регулятора засветились два варианта MagSafe-шайбы: A3503 с кабелем длиной два метра и A3502 с метровым шнуром. Оба устройства имеют знакомый круглый форм-фактор белого цвета с плетеным USB-C проводом, а по линейке на фото можно подсчитать примерный диаметр шайбы — около 100 мм. На корпусе указано, что зарядка поддерживает до 45 Вт (15 В x 3 А), поэтому для максимальной скорости ее следует подключать к совместимому адаптеру USB PD. Рядом с местом входа кабеля нанесены логотип и идентификатор NCC.

Новый стандарт беспроводной зарядки MagSafe для iPhone. Фото: 91mobiles

Переход на Qi 2.2 означает, что новая MagSafe будет работать заметно быстрее: стандарт позволяет беспроводную передачу энергии до 50 Вт и при этом обеспечивает более точное автоматическое выравнивание магнитов, благодаря чему смартфон быстрее "притягивается" к шайбе и стабильнее держится во время зарядки. Правильное позиционирование минимизирует потери энергии и перегрев, повышая общую эффективность. Qi 2.2 также сохраняет совместимость с предыдущими версиями Qi, поэтому аксессуар будет работать и с более старыми телефонами, а распространение нового стандарта среди различных брендов в конце концов сделает такие зарядные устройства универсальными.

NCC испытала новинки с iPhone 16 и iPhone 11, поэтому можно предположить, что зарядка будет поддерживать по крайней мере все модели, начиная с линейки iPhone 11. Apple до сих пор официально не выпускала аксессуаров с сертификацией Qi 2.1, зато сразу переходит к более прогрессивному варианту 2.2 — компания снова оказывается среди пионеров внедрения беспроводных технологий. Когда именно новые MagSafe-шайбы появятся в продаже, пока не известно, однако ранняя регистрация на сайте регулятора свидетельствует, что анонс может состояться уже в ближайшее время.

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