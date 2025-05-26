Користувачі масово відмовляються від iPhone на користь інших — в чому причина

Смартфон iPhone 15 на столі. Фото: Unsplash

Власники смартфонів Apple дедалі частіше відмовляються від чергового оновлення на користь інших брендів. За даними нових досліджень, лояльність до iPhone впала до найнижчих показників за останні роки.

Про те, що не так із найпопулярнішими телефонами у світі, пише Фокус.

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Чому користувачі відмовляються від оновлення моделей смартфонів Apple

З моменту виходу першого iPhone у 2007 році Apple мала стабільну базу відданих покупців. Найвищий рівень лояльності зафіксували 2023 року: тоді 94% користувачів iPhone обрали чергову модель тієї ж марки. Проте вже у 2024 році цей показник знизився до 89%, і у 2025 році не відновився.

У паралельній статистиці Samsung демонструє зворотну динаміку: лояльність користувачів Galaxy зросла з 68% у 2021 році до 76% у 2025 році, попри короткочасний спад у 2024 році. Це свідчить про зростання довіри до Android-конкурента на тлі розчарування політикою Apple.

Лояльність пристроїв Apple та Samsung за останні 5 років (2021-2025 роки). Фото: CIRP

Додатково, дані Counterpoint Research за перший квартал 2025 року показують зниження продажів флагманів Apple на ринку США. Частково ситуацію врятував бюджетний iPhone 16e, випущений у лютому, та слабкий старт нових моделей Galaxy S25.

Чому штучний інтелект став проблемою для Apple

Головною причиною втрати довіри став штучний інтелект — точніше, спроба Apple наздогнати конкурентів. Наприкінці 2024 року компанія презентувала Apple Intelligence з оновленням iOS 18.1, а навесні 2025 року — нову версію системи. Але користувачі залишилися незадоволені: функції на кшталт аналізу зображень або підтримки ChatGPT працювали нестабільно, а обіцяні інновації затрималися.

Зокрема, фірмову версію покращеного помічника Siri 2.0 відклали на невизначений термін, можливо, аж до 2026 року. Через це Apple довелося навіть прибрати один із рекламних роликів. Усе це призвело до відчутного розчарування серед користувачів, адже в рекламі обіцяли набагато більше.

Ще один виклик — регіональні обмеження. Зараз Apple Intelligence доступний лише у США та Великій Британії. У країнах ЄС, де жорсткі правила щодо ШІ, встановити систему можна лише на Mac, змінивши мову й регіон, але не на iPhone. Це ще більше загострило ситуацію на ринку.

На фоні невдач Apple, Galaxy AI, який Samsung презентувала у вересні 2024 року, був зустрінутий значно тепліше. Ймовірно, Apple поспішила з релізом, намагаючись не відстати, але не довела продукт до готовності, що й коштувало їй репутаційних втрат.

Оскільки апаратні новації досягли межі фізичних можливостей, саме штучний інтелект став головним джерелом інновацій у смартфонах. Нові функції частіше з'являються не через покращення камер чи процесорів, а завдяки програмному забезпеченню. Але ця сфера вимагає високої якості, і будь-які збої одразу відштовхують аудиторію.

Навіть Samsung зазнала критики — серію Galaxy S25 звинуватили в нав'язуванні непотрібних ШІ-можливостей. Усе це говорить про те, що користувачі стали більш вимогливими до якості технологій, особливо у сфері ШІ.

Нагадаємо, наприкінці березня Apple тихо прибрала зі сторінки Apple Intelligence формулювання "доступно вже зараз" після втручання Національного відділу з питань реклами. Регулятор закликав компанію або скоригувати, або повністю відмовитися від потенційно оманливої реклами.

Також ми писали, що Apple стала об'єктом судового позову у федеральному суді через затримку запуску функцій Apple Intelligence. Позивачі вважають, що компанія вводила в оману споживачів, рекламуючи можливості, які насправді ще недоступні.