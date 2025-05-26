Пользователи массово отказываются от iPhone в пользу других — в чем причина

Смартфон iPhone 15 на столе. Фото: Unsplash

Владельцы смартфонов Apple все чаще отказываются от очередного обновления в пользу других брендов. По данным новых исследований, лояльность к iPhone упала до самых низких показателей за последние годы.

О том, что не так с самыми популярными телефонами в мире, пишет Фокус.

Реклама

Читайте также:

Почему пользователи отказываются от обновления моделей смартфонов Apple

С момента выхода первого iPhone в 2007 году Apple имела стабильную базу преданных покупателей. Самый высокий уровень лояльности зафиксировали в 2023 году: тогда 94% пользователей iPhone выбрали очередную модель той же марки. Однако уже в 2024 году этот показатель снизился до 89%, и в 2025 году не восстановился.

В параллельной статистике Samsung демонстрирует обратную динамику: лояльность пользователей Galaxy выросла с 68% в 2021 году до 76% в 2025 году, несмотря на кратковременный спад в 2024 году. Это свидетельствует о росте доверия к Android-конкуренту на фоне разочарования политикой Apple.

Лояльность устройств Apple и Samsung за последние 5 лет (2021-2025 годы). Фото: CIRP

Дополнительно, данные Counterpoint Research за первый квартал 2025 года показывают снижение продаж флагманов Apple на рынке США. Частично ситуацию спас бюджетный iPhone 16e, выпущенный в феврале, и слабый старт новых моделей Galaxy S25.

Почему искусственный интеллект стал проблемой для Apple

Главной причиной потери доверия стал искусственный интеллект — точнее, попытка Apple догнать конкурентов. В конце 2024 года компания презентовала Apple Intelligence с обновлением iOS 18.1, а весной 2025 года — новую версию системы. Но пользователи остались недовольны: функции вроде анализа изображений или поддержки ChatGPT работали нестабильно, а обещанные инновации задержались.

В частности, фирменную версию улучшенного помощника Siri 2.0 отложили на неопределенный срок, возможно, вплоть до 2026 года. Из-за этого Apple пришлось даже убрать один из рекламных роликов. Все это привело к ощутимому разочарованию среди пользователей, ведь в рекламе обещали гораздо больше.

Еще один вызов — региональные ограничения. Сейчас Apple Intelligence доступен только в США и Великобритании. В странах ЕС, где жесткие правила по ИИ, установить систему можно только на Mac, изменив язык и регион, но не на iPhone. Это еще больше обострило ситуацию на рынке.

На фоне неудач Apple, Galaxy AI, который Samsung презентовала в сентябре 2024 года, был встречен значительно теплее. Вероятно, Apple поспешила с релизом, пытаясь не отстать, но не довела продукт до готовности, что и стоило ей репутационных потерь.

Поскольку аппаратные новации достигли предела физических возможностей, именно искусственный интеллект стал главным источником инноваций в смартфонах. Новые функции чаще появляются не из-за улучшения камер или процессоров, а благодаря программному обеспечению. Но эта сфера требует высокого качества, и любые сбои сразу отталкивают аудиторию.

Даже Samsung подверглась критике — серию Galaxy S25 обвинили в навязывании ненужных ИИ-возможностей. Все это говорит, что пользователи стали более требовательными к качеству технологий, особенно в сфере ИИ.

Напомним, в конце марта Apple тихо убрала со страницы Apple Intelligence формулировку "доступно уже сейчас" после вмешательства Национального отдела по вопросам рекламы. Регулятор призвал компанию либо скорректировать, либо полностью отказаться от потенциально обманчивой рекламы.

Также мы писали, что Apple стала объектом судебного иска в федеральном суде из-за задержки запуска функций Apple Intelligence. Истцы считают, что компания вводила в заблуждение потребителей, рекламируя возможности, которые на самом деле еще недоступны.