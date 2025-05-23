Apple скасувала випуск смартгодинника Watch з камерою — що відомо

Смартгодинник Apple Watch на корпусі ноутбука. Фото: Unsplash

Компанія Apple відмовилася від планів випустити Apple Watch з вбудованою камерою, реліз яких був запланований на 2027 рік. За даними Bloomberg, проєкти, що передбачали появу камер у звичайних і Ultra-моделях смартгодинника, були закриті цього тижня.

Для чого могла з'явитися камера в Apple Watch

Вбудована камера в Apple Watch не призначалася для дзвінків FaceTime чи фотографування. Натомість вона мала забезпечити розпізнавання об'єктів і місць навколо користувача. Наприклад, годинник міг би показувати години роботи ресторану або магазину, розпізнавати рослини, описувати предмети чи перекладати іноземні слова — за аналогією з функцією Visual Intelligence в iPhone, що використовує камеру для отримання інформації про об'єкти.

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Apple готувала запуск таких моделей у 2027 році, однак робота над ними несподівано припинилася. Причини скасування не розкриваються, але компанія не виключає можливості повернення до цієї ідеї в майбутньому.

Попри це рішення, Apple продовжує роботу над іншим амбітним проєктом — AirPods із мініатюрними камерами. За попередніми даними, вони можуть мати інфрачервоні сенсори для просторового аудіо, керування жестами та реалізації функцій на основі штучного інтелекту.

Нагадаємо, компанія Apple офіційно підтвердила, що цьогорічна конференція для розробників WWDC 2025 стартує 9 червня. Однією з центральних тем заходу стане нова операційна система iOS 19. Це може бути наймасштабніше оновлення програмного забезпечення в історії Apple — з повністю оновленим дизайном, поліпшеною навігацією, інструментами на базі штучного інтелекту та глибшою інтеграцією в екосистему компанії.

Також ми писали, що Apple розширила перелік застарілих і пристроїв, що не підлягають ремонту, додавши до нього нові моделі iPhone та iPad. Це означає, що для таких гаджетів відтепер значно обмежуються можливості обслуговування й офіційного ремонту.