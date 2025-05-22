Apple визнала iPhone 7 Plus та iPhone 8 застарілими — що робити власникам моделей

В руках смартфон Apple iPhone 7 Plus. Фото: Unsplash

Компанія Apple оновила список застарілих і заборонених до ремонту продуктів, додавши до нього нові моделі iPhone та iPad. Це означає, що обслуговування таких пристроїв тепер суттєво обмежене.

Про це пише MacRumors.

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Моделі iPhone 7 Plus та два варіанти iPhone 8 — з 64 ГБ і 256 ГБ пам'яті — тепер офіційно визнані застарілими. Це означає, що з моменту останнього продажу цих пристроїв минуло понад п'ять років. Модель iPhone 8 на 128 ГБ поки що не увійшла до списку, оскільки продавалася довше. Водночас варіанти iPhone 8 у червоному кольорі (PRODUCT)RED уже раніше мали статус застарілих.

Хоча Apple та авторизовані сервісні центри все ще можуть виконувати ремонт таких пристроїв, це можливо лише за наявності необхідних запчастин. Якщо потрібні компоненти більше не доступні, користувачам може бути відмовлено в обслуговуванні.

Крім того, Apple перевела iPad Air 2 та iPad mini 2 зі статусу "застарілих" до категорії "знятих з обслуговування". Це стосується пристроїв, що не продавалися понад сім років. У таких випадках Apple та її партнери більше не пропонують жодного ремонту, оскільки офіційно не постачають запчастини до цих моделей.

Нагадаємо, Apple планує додати в iOS 19 нову функцію на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме раціонально використовувати заряд батареї. Система аналізуватиме звички користувача щодо використання смартфона та, за потреби, обмежуватиме роботу окремих застосунків, щоб уникнути зайвого енергоспоживання.

Також ми писали, що Apple уклала партнерство зі стартапом Synchron, аби навчити iPhone, iPad і гарнітуру Vision Pro розпізнавати нейронні сигнали користувача. Це рішення може значно підвищити доступність пристроїв компанії для людей, які втратили можливість керувати гаджетами руками.