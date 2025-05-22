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Apple признала еще две популярные модели iPhone устаревшими

22 мая 2025 11:58
Владимир Мололкин - редактор
Apple признала iPhone 7 Plus и iPhone 8 устаревшими — что делать владельцам моделей
В руках смартфон Apple iPhone 7 Plus. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Компания Apple обновила список устаревших и запрещенных к ремонту продуктов, добавив в него новые модели iPhone и iPad. Это означает, что обслуживание таких устройств теперь существенно ограничено.

Об этом пишет MacRumors.

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Модели iPhone 7 Plus и два варианта iPhone 8 — с 64 ГБ и 256 ГБ памяти — теперь официально признаны устаревшими. Это означает, что с момента последней продажи этих устройств прошло более пяти лет. Модель iPhone 8 на 128 ГБ пока не вошла в список, поскольку продавалась дольше. В то же время варианты iPhone 8 в красном цвете (PRODUCT)RED уже ранее имели статус устаревших.

Хотя Apple и авторизованные сервисные центры все еще могут выполнять ремонт таких устройств, это возможно только при наличии необходимых запчастей. Если нужные компоненты больше недоступны, пользователям может быть отказано в обслуживании.

Кроме того, Apple перевела iPad Air 2 и iPad mini 2 из статуса "устаревших" в категорию "снятых с обслуживания". Это касается устройств, которые не продавались более семи лет. В таких случаях Apple и ее партнеры больше не предлагают никакого ремонта, поскольку официально не поставляют запчасти к этим моделям.

Напомним, Apple планирует добавить в iOS 19 новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать рационально использовать заряд батареи. Система будет анализировать привычки пользователя по использованию смартфона и, при необходимости, ограничивать работу отдельных приложений, чтобы избежать лишнего энергопотребления.

Также мы писали, что Apple заключила партнерство со стартапом Synchron, чтобы научить iPhone, iPad и гарнитуру Vision Pro распознавать нейронные сигналы пользователя. Это решение может значительно повысить доступность устройств компании для людей, которые потеряли возможность управлять гаджетами руками.

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