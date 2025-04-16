Apple додала iPhone 6s та Mac mini 2018 до списку "вінтажних" — що це означає

Смартфон iPhone 6s у кишені. Фото: Unsplash

Компанія Apple оновила свій перелік "вінтажних" продуктів, до якого додала Mac mini 2018 року випуску та iPhone 6s. Через це їх обслуговування та ремонт тепер мають обмежений характер.

Про це пише MacRumors.

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Попри те, що iPhone 6s уперше презентували ще у 2015 році, Apple продовжила випускати його як бюджетну модель аж до 2018 року. Саме через це цей смартфон потрапив до списку "вінтажних" лише тепер. Ця модель мала чип Apple A9, посилений алюмінієвий корпус (щоб уникнути проблем, відомих як "bendgate" у попередній моделі iPhone 6), була першою з 3D Touch і останньою флагманською моделлю з аудіороз'ємом для навушників.

У 2018 році Mac mini вийшов ще до переходу Apple на власні процесори Apple Silicon. Фактично ця модель виявилася фінальною версією з Intel усередині — із чипами "Coffee Lake" на 4 або 6 ядер, а також графікою Intel UHD Graphics 630.

Пристрої потрапляють у категорію "вінтажних" через п'ять років після того, як їх припинили продавати. Apple та авторизовані сервісні центри (AASP) ще певний час можуть ремонтувати такі пристрої, однак лише за умови наявності необхідних запчастин.

Остаточно застарілими ("obsolete") пристрої вважаються через сім років після дати припинення продажу. У такому разі Apple та AASP зазвичай не проводять ремонт, а деталі більше не постачаються виробником.

Нагадаємо, Apple планувала випустити iPhone 17 Air не лише як найтонший пристрій, а ще й з немалим екраном розміром 6,9 дюйма. Проте через побоювання давнього скандалу "bendgate" з iPhone 6 Plus, коли смартфон гнувся в кишені, компанія вирішила зупинитися на 6,6 дюйма.

Також ми писали, що iPhone mini здобув свою популярність серед деяких користувачів, проте цього виявилося недостатньо, щоб продовжити випускати компактні пристрої. Однак, за чутками, прихильників невеликих смартфонів очікує складаний iPhone, який у складеному стані буде таким же компактним.