Apple добавила iPhone 6s и Mac mini 2018 в список "винтажных" — что это значит

Смартфон iPhone 6s в кармане. Фото: Unsplash

Компания Apple обновила свой перечень "винтажных" продуктов, в который добавила Mac mini 2018 года выпуска и iPhone 6s. Из-за этого их обслуживание и ремонт теперь имеют ограниченный характер.

Об этом пишет MacRumors.

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Почему iPhone 6s стал винтажным только сейчас

Несмотря на то, что iPhone 6s впервые представили еще в 2015 году, Apple продолжила выпускать его как бюджетную модель вплоть до 2018 года. Именно поэтому этот смартфон попал в список "винтажных" только теперь. Эта модель имела чип Apple A9, усиленный алюминиевый корпус (чтобы избежать проблем, известных как "bendgate" в предыдущей модели iPhone 6), была первой с 3D Touch и последней флагманской моделью с аудиоразъемом для наушников.

В 2018 году Mac mini вышел еще до перехода Apple на собственные процессоры Apple Silicon. Фактически эта модель оказалась финальной версией с Intel внутри — с чипами "Coffee Lake" на 4 или 6 ядер, а также графикой Intel UHD Graphics 630.

Устройства попадают в категорию "винтажных" через пять лет после того, как их прекратили продавать. Apple и авторизованные сервисные центры (AASP) еще некоторое время могут ремонтировать такие устройства, однако только при условии наличия необходимых запчастей.

Окончательно устаревшими ("obsolete") устройства считаются через семь лет после даты прекращения продаж. В таком случае Apple и AASP обычно не проводят ремонт, а детали больше не поставляются производителем.

Напомним, Apple планировала выпустить iPhone 17 Air не только как самое тонкое устройство, но и с немалым экраном размером 6,9 дюйма. Однако из-за опасений давнего скандала "bendgate" с iPhone 6 Plus, когда смартфон гнулся в кармане, компания решила остановиться на 6,6 дюйма.

Также мы писали, что iPhone mini обрел свою популярность среди некоторых пользователей, однако этого оказалось недостаточно, чтобы продолжить выпускать компактные устройства. Однако, по слухам, поклонников небольших смартфонов ожидает складной iPhone, который в сложенном состоянии будет таким же компактным.