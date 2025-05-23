Apple отменила выпуск смарт-часов Watch с камерой — что известно

Смарт-часы Apple Watch на корпусе ноутбука. Фото: Unsplash

Компания Apple отказалась от планов выпустить Apple Watch со встроенной камерой, релиз которых был запланирован на 2027 год. По данным Bloomberg, проекты, предусматривавшие появление камер в обычных и Ultra-моделях смарт-часов, были закрыты на этой неделе.

Для чего могла появиться камера в Apple Watch

Встроенная камера в Apple Watch не предназначалась для звонков FaceTime или фотографирования. Вместо этого она должна была обеспечить распознавание объектов и мест вокруг пользователя. Например, часы могли бы показывать часы работы ресторана или магазина, распознавать растения, описывать предметы или переводить иностранные слова — по аналогии с функцией Visual Intelligence в iPhone, которая использует камеру для получения информации об объектах.

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Apple готовила запуск таких моделей в 2027 году, однако работа над ними неожиданно прекратилась. Причины отмены не раскрываются, но компания не исключает возможности возвращения к этой идее в будущем.

Несмотря на это решение, Apple продолжает работу над другим амбициозным проектом — AirPods с миниатюрными камерами. По предварительным данным, они могут иметь инфракрасные сенсоры для пространственного аудио, управления жестами и реализации функций на основе искусственного интеллекта.

Напомним, компания Apple официально подтвердила, что нынешняя конференция для разработчиков WWDC 2025 стартует 9 июня. Одной из центральных тем мероприятия станет новая операционная система iOS 19. Это может быть самое масштабное обновление программного обеспечения в истории Apple — с полностью обновленным дизайном, улучшенной навигацией, инструментами на базе искусственного интеллекта и более глубокой интеграцией в экосистему компании.

Также мы писали, что Apple расширила перечень устаревших и не подлежащих ремонту устройств, добавив в него новые модели iPhone и iPad. Это означает, что для таких гаджетов отныне значительно ограничиваются возможности обслуживания и официального ремонта.