Не из-за камеры — ИИ — почему на самом деле люди покупают iPhone

В руках смартфон iPhone 16 Pro. Фото: Unsplash

Каждый год Apple продает сотни миллионов iPhone, хотя официальных цифр уже не объявляет. Новое исследование Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показывает, что решающим основанием для большинства покупок становятся не модные функции, а банальные проблемы со старыми телефонами.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Что показало исследование CIRP

Аналитики CIRP выяснили, что 40% американцев обновляют iPhone из-за замедленной работы, трещин на экране или изношенного аккумулятора, то есть тогда, когда устройство еще работает, но уже раздражает пользователя. Еще 27% делают покупку, когда предыдущий смартфон совсем вышел из строя, был утерян или похищен.

Результаты опроса в исследовании CIRP по покупке новых iPhone. Фото: CIRP

Лишь 13% респондентов заявили, что перешли на новую модель именно ради свежих возможностей — например, лучшей камеры, дисплея или быстродействия. К этой категории CIRP причисляет и тех, кто сменил Android на iPhone, чтобы пользоваться преимуществами iMessage.

"Владельцы iPhone воспринимают смартфон скорее как бытовой прибор, а не хобби. Они покупают новый телефон, когда старый перестает удовлетворять ежедневные потребности", — отметил один из комментаторов 9to5Mac.

И хотя 13% от сотен миллионов устройств — немалая цифра, на фоне других мотиваций она выглядит неожиданно скромно.

Данные CIRP в очередной раз подчеркивают, что для массового рынка надежность и долговечность смартфона значат больше, чем самые рекламируемые инновации.

Напомним, переход с Android на iPhone может вызвать ощущение дезориентации: знакомые функции ведут себя иначе, а настройки требуют новых привычек. Однако интерфейс iOS быстро становится понятным — достаточно нескольких дней, чтобы оценить его последовательность и удобство.

Также мы писали, что Apple готовит обновление собственной беспроводной зарядки, которая будет поддерживать стандарт Qi 2.2. Новый аксессуар с усовершенствованным магнитным креплением и более высокой мощностью уже протестировали на iPhone 11 и iPhone 16.