Исчезнувшие функции iPhone — 4 фишки, которые Apple никогда не вернет

Смартфоны Apple iPhone. Фото: Unsplash

iPhone стал символом эпохи сенсорных смартфонов, но на пути эволюции Apple отказалась от нескольких знаковых элементов. Некоторые из них пользователи приняли безболезненно, другие до сих пор вызывают ностальгию и споры.

Об этом пишет SlashGear.

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Кнопка "Домой"

Кнопка "Домой" в свое время формировала узнаваемый образ iPhone. Впервые представленная в 2007 году, она служила "порталом" на главный экран, делала скриншоты, вызывала Siri и даже перезапускала устройство в случае зависания.

iPhone 4 с кнопкой "Домой". Фото: Unsplash

Поддержка Touch ID в 2013 году превратила клавишу в сканер отпечатков, упрощая разблокировку и подтверждение Apple Pay. Однако с переходом на Face ID и безрамочные дисплеи физическая кнопка уступила место — ее последний раз можно было увидеть во флагманах iPhone 8/8 Plus, а линейка iPhone SE прощалась с ней выпуском iPhone 16e.

Переключатель режимов "звонок/тишина"

Еще одним фирменным элементом был боковой переключатель режимов "звонок/тишина", который легко было нащупать даже в темноте зала кинотеатра.

Переключатель режимов "звонок/тишина" на левой грани iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Начиная с iPhone 15 Pro, Apple заменила ее программируемой "Кнопкой действия", а в семействе iPhone 16 полностью отказалась от тумблера. Теперь длительным нажатием на ту же кнопку можно активировать беззвучный режим или назначить другие сценарии: запуск камеры, фонарика или фокус-режима.

Lightning

Солнечный закат эры Lightning наступил под давлением регуляторов ЕС. Порт, который в 2012 году сменил громоздкий 30-контактный коннектор и стал универсальным для большинства устройств Apple, уступил USB-C в моделях iPhone 15 и новее.

Кабель Lightning для старых iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Это упрощает подзарядку гаджетов разных брендов одним кабелем и обеспечивает более высокую скорость при том же напряжении. Переходной адаптер USB-C-to-Lightning позволяет использовать старые шнуры, но логичнее их продать, подарить или сдать на переработку.

Экранный вырез "челка"

После исчезновения "Домой" на экране iPhone X появилась знаменитая "челка" — вырез, скрывавший фронтальную камеру и сенсоры Face ID.

Экранный вырез "челка" на iPhone. Фото: Unsplash

Его немного уменьшили в iPhone 13, а уже в iPhone 14 Pro/14 Pro Max заменили на овальный вырез Dynamic Island. Последний хоть и не радикально меняет вид, зато интегрирует живые уведомления: от навигации до управления музыкой.

Напомним, ежегодно Apple продает сотни миллионов iPhone, хотя точных данных уже не публикует. Согласно исследованию CIRP, большинство пользователей обновляют устройства не из-за новых функций, а из-за износа старых моделей.

Также мы писали, что Apple работает над новой версией беспроводной зарядки, которая будет поддерживать стандарт Qi 2.2. Зарядные устройства уже прошли сертификацию и обеспечивают более высокую мощность и улучшенное соединение с iPhone.