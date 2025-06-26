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Главная Технологии Навсегда исчезли из iPhone — 4 функции, которые убрала Apple

Навсегда исчезли из iPhone — 4 функции, которые убрала Apple

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Дата публикации 26 июня 2025 16:12
Исчезнувшие функции iPhone — 4 фишки, которые Apple никогда не вернет
Смартфоны Apple iPhone. Фото: Unsplash
Ключові моменти Кнопка "Домой" Переключатель режимов "звонок/тишина" Lightning Экранный вырез "челка"

iPhone стал символом эпохи сенсорных смартфонов, но на пути эволюции Apple отказалась от нескольких знаковых элементов. Некоторые из них пользователи приняли безболезненно, другие до сих пор вызывают ностальгию и споры.

Об этом пишет SlashGear.

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Кнопка "Домой"

Кнопка "Домой" в свое время формировала узнаваемый образ iPhone. Впервые представленная в 2007 году, она служила "порталом" на главный экран, делала скриншоты, вызывала Siri и даже перезапускала устройство в случае зависания.

iPhone с кнопкой "Домой"
iPhone 4 с кнопкой "Домой". Фото: Unsplash

Поддержка Touch ID в 2013 году превратила клавишу в сканер отпечатков, упрощая разблокировку и подтверждение Apple Pay. Однако с переходом на Face ID и безрамочные дисплеи физическая кнопка уступила место — ее последний раз можно было увидеть во флагманах iPhone 8/8 Plus, а линейка iPhone SE прощалась с ней выпуском iPhone 16e.

Переключатель режимов "звонок/тишина"

Еще одним фирменным элементом был боковой переключатель режимов "звонок/тишина", который легко было нащупать даже в темноте зала кинотеатра.

Переключатель режимов "звонок/тишина" iPhone
Переключатель режимов "звонок/тишина" на левой грани iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Начиная с iPhone 15 Pro, Apple заменила ее программируемой "Кнопкой действия", а в семействе iPhone 16 полностью отказалась от тумблера. Теперь длительным нажатием на ту же кнопку можно активировать беззвучный режим или назначить другие сценарии: запуск камеры, фонарика или фокус-режима.

Lightning

Солнечный закат эры Lightning наступил под давлением регуляторов ЕС. Порт, который в 2012 году сменил громоздкий 30-контактный коннектор и стал универсальным для большинства устройств Apple, уступил USB-C в моделях iPhone 15 и новее.

Кабель Lightning для старых iPhone
Кабель Lightning для старых iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Это упрощает подзарядку гаджетов разных брендов одним кабелем и обеспечивает более высокую скорость при том же напряжении. Переходной адаптер USB-C-to-Lightning позволяет использовать старые шнуры, но логичнее их продать, подарить или сдать на переработку.

Экранный вырез "челка"

После исчезновения "Домой" на экране iPhone X появилась знаменитая "челка" — вырез, скрывавший фронтальную камеру и сенсоры Face ID.

"Челка" на iPhone
Экранный вырез "челка" на iPhone. Фото: Unsplash

Его немного уменьшили в iPhone 13, а уже в iPhone 14 Pro/14 Pro Max заменили на овальный вырез Dynamic Island. Последний хоть и не радикально меняет вид, зато интегрирует живые уведомления: от навигации до управления музыкой.

Напомним, ежегодно Apple продает сотни миллионов iPhone, хотя точных данных уже не публикует. Согласно исследованию CIRP, большинство пользователей обновляют устройства не из-за новых функций, а из-за износа старых моделей.

Также мы писали, что Apple работает над новой версией беспроводной зарядки, которая будет поддерживать стандарт Qi 2.2. Зарядные устройства уже прошли сертификацию и обеспечивают более высокую мощность и улучшенное соединение с iPhone.

Apple телефоны iPhone смартфон пользователи функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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