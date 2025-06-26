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Головна Технології У мережі показали нові фото iPhone 17 Pro — що змінилося

У мережі показали нові фото iPhone 17 Pro — що змінилося

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 10:18
Майбутній iPhone 17 Pro показали в мережі за два місяці до релізу — фото
В руках макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube
Ключові моменти Який вигляд матиме iPhone 17 Pro

Apple готує редизайн iPhone 17 Pro, який представлять восени разом з абсолютно новою моделлю iPhone 17 Air. Опубліковані у соцмережах рендери демонструють прототип із камерним блоком на всю ширину задньої панелі — вперше без звичного "острова".

Про це пише 9to5Mac.

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Який вигляд матиме iPhone 17 Pro

Знімки макета, розміщені відомим інсайдером Majin Bu, показують чорний iPhone 17 Pro, головний акцент у якому зроблено саме на суцільному блокові камер. Apple відмовляється від окремого виступу: тепер увесь блок займає верхню частину корпусу, а спалах і датчик LiDAR перемістилися праворуч.

Макет iPhone 17 Pro
Дизайн iPhone 17 Pro. Фото: Majin Bu

Колега автора витоку вже зазначав, що серія iPhone 17 Pro отримає оновлений телеоб'єктив 48 Мп, підтримку відеознімання з кількох камер одночасно і фронтальну камеру 24 Мп. Ці зміни мають посилити позиції Pro-версії, навіть попри підвищену увагу до iPhone 17 Air.

Макет iPhone 17 Pro
Вид збоку на iPhone 17 Pro. Фото: Majin Bu

Перші чутки про "camera bar" викликали скепсис, та з появою реальних макетів враження змінилося: ширший модуль має цілісніший вигляд і менш "випнутий". Інтригує, чи сховались за новим розташуванням спалаху й LiDAR суто естетичні міркування, чи Apple підготувала додаткові функції. Відповідь пролунає на вересневій презентації.

Нагадаємо, Apple готує велике оновлення: серія iPhone 17 Pro отримає новий дизайн і суттєві технічні зміни, зберігаючи фірмовий стиль бренду. Презентацію очікують восени 2025 року, і за витоками вона може стати однією з найгучніших.

Також ми писали, що модель iPhone 17 Air уже викликала інтерес мережі — завдяки численним макетам, які просочилися в публічний простір. Очікується, що вона стане для смартфонів тим, чим колись був перший MacBook Air для ноутбуків.

Apple iPhone фото смартфон Дизайн витік
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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