Будущий iPhone 17 Pro показали в сети за два месяца до релиза — фото

В руках макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple готовит редизайн iPhone 17 Pro, который представят осенью вместе с совершенно новой моделью iPhone 17 Air. Опубликованные в соцсетях рендеры демонстрируют прототип с камерным блоком на всю ширину задней панели — впервые без привычного "острова".

Об этом пишет 9to5Mac.

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Снимки макета, размещенные известным инсайдером Majin Bu, показывают черный iPhone 17 Pro, главный акцент в котором сделан именно на сплошном блоке камер. Apple отказывается от отдельного выступа: теперь весь блок занимает верхнюю часть корпуса, а вспышка и датчик LiDAR переместились вправо.

Дизайн iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro. Фото: Majin Bu

Коллега автора утечки уже отмечал, что серия iPhone 17 Pro получит обновленный телеобъектив 48 Мп, поддержку видеосъемки с нескольких камер одновременно и фронтальную камеру 24 Мп. Эти изменения должны усилить позиции Pro-версии, даже несмотря на повышенное внимание к iPhone 17 Air.

Вид сбоку на iPhone 17 Pro. Фото: Majin Bu

Первые слухи о "camera bar" вызвали скепсис, но с появлением реальных макетов впечатление изменилось: более широкий модуль выглядит более целостно и менее "выпяченным". Интригует, спрятались ли за новым расположением вспышки и LiDAR чисто эстетические соображения, или Apple подготовила дополнительные функции. Ответ прозвучит на сентябрьской презентации.

Напомним, Apple готовит большое обновление: серия iPhone 17 Pro получит новый дизайн и существенные технические изменения, сохраняя фирменный стиль бренда. Презентацию ожидают осенью 2025 года, и по утечкам она может стать одной из самых громких.

Также мы писали, что модель iPhone 17 Air уже вызвала интерес сети — благодаря многочисленным макетам, которые просочились в публичное пространство. Ожидается, что она станет для смартфонов тем, чем когда-то был первый MacBook Air для ноутбуков.