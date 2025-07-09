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Головна Технології iPhone створив не Джобс — хто стояв за першим смартфоном Apple

iPhone створив не Джобс — хто стояв за першим смартфоном Apple

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:12
Це був не Стів Джобс — хто насправді розробив перший iPhone
Перший iPhone на фірмовій док-станції. Фото: кадр з відео/YouTube

Перший iPhone перевернув уявлення про мобільні телефони, але його авторство часто приписують лише Стіву Джобсу. Насправді ж пристрій народився завдяки зусиллям цілої команди інженерів і дизайнерів, а сам Джобс спершу сумнівався в успіху проєкту.

Про це пише SlashGear.

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Що стоїть за міфом про єдиного творця iPhone

На початку 2000-х в Apple експериментували з MP3-плеєрами та "розкладачками", намагаючись розширити їхні можливості. За даними книги "The One Device: The Secret History of the iPhone" журналіста Браяна Мерчанта, ключову роль у формуванні концепції нового телефону відіграли "батько" iPod Тоні Фаделл, інженер Енді Гріньйон і віцепрезидент Майкл Белл. Саме вони домоглися того, щоб компанія замість поступового вдосконалення наявних пристроїв створила щось радикально нове.

Стів Джобс дізнався про ідею не одразу й поставився до неї прохолодно. Його відлякували домовленості з операторами на кшталт Verizon і AT&T та сумніви в зацікавленості масової аудиторії. Переломним став телефонний дзвінок Белла, в якому, після довгої розмови, Джобс дозволив продовжити роботу, результатом якої стала презентація iPhone на Macworld 2007 у Сан-Франциско.

Стив Джобс с первым iPhone в руках
Стів Джобс з першим iPhone в руках. Фото: Flickr

Перший iPhone розійшовся мільйонними тиражами за кілька місяців, а наступні моделі — iPhone 3G, 3GS та 4 — тільки зміцнили успіх. До смерті Джобса 5 жовтня 2011 року Apple встигла випустити й iPhone 4S, а сам він брав участь у ранньому етапі розробки iPhone 5, що побачив світ уже без нього.

Попри значний внесок Джобса в популяризацію пристрою, називати його одноосібним творцем iPhone некоректно: над революційним телефоном працювали десятки фахівців, без яких легендарна презентація 2007 року могла б так і не відбутися.

Нагадаємо, більшість нових iPhone купують не заради камер чи інновацій, а тому, що старий телефон почав гальмувати, погано заряджатися чи мав розбитий дисплей. Дослідження CIRP свідчить, що саме практичні причини найчастіше підштовхують до покупки.

Також ми писали, що перший iPhone був представлений Стівом Джобсом у 2007 році як пристрій, що об'єднав плеєр, телефон і веббраузер. Саме ця презентація започаткувала нову еру смартфонів і сформувала айдентику Apple на десятиліття вперед.

Apple iPhone Стів Джобс гаджети технології смартфон
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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