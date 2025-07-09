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Главная Технологии iPhone создал не Джобс — кто стоял за первым смартфоном Apple

iPhone создал не Джобс — кто стоял за первым смартфоном Apple

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 16:12
Это был не Стив Джобс — кто на самом деле разработал первый iPhone
Первый iPhone на фирменной док-станции. Фото: кадр из видео/YouTube

Первый iPhone перевернул представление о мобильных телефонах, но его авторство часто приписывают только Стиву Джобсу. На самом же деле устройство родилось благодаря усилиям целой команды инженеров и дизайнеров, а сам Джобс сначала сомневался в успехе проекта.

Об этом пишет SlashGear.

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В начале 2000-х в Apple экспериментировали с MP3-плеерами и "раскладушками", пытаясь расширить их возможности. По данным книги "The One Device: The Secret History of the iPhone" журналиста Брайана Мерчанта, ключевую роль в формировании концепции нового телефона сыграли "отец" iPod Тони Фаделл, инженер Энди Гриньон и вице-президент Майкл Белл. Именно они добились того, чтобы компания вместо постепенного совершенствования существующих устройств создала нечто радикально новое.

Стив Джобс узнал об идее не сразу и отнесся к ней прохладно. Его отпугивали договоренности с операторами вроде Verizon и AT&T и сомнения в заинтересованности массовой аудитории. Переломным стал телефонный звонок Белла, в котором, после долгого разговора, Джобс разрешил продолжить работу, результатом которой стала презентация iPhone на Macworld 2007 в Сан-Франциско.

Стив Джобс с первым iPhone в руках
Стив Джобс с первым iPhone в руках. Фото: Flickr

Первый iPhone разошелся миллионными тиражами за несколько месяцев, а последующие модели — iPhone 3G, 3GS и 4 — только укрепили успех. До смерти Джобса 5 октября 2011 года Apple успела выпустить и iPhone 4S, а сам он участвовал в раннем этапе разработки iPhone 5, который увидел свет уже без него.

Несмотря на значительный вклад Джобса в популяризацию устройства, называть его единоличным создателем iPhone некорректно: над революционным телефоном работали десятки специалистов, без которых легендарная презентация 2007 года могла бы так и не состояться.

Напомним, большинство новых iPhone покупают не ради камер или инноваций, а потому, что старый телефон начал тормозить, плохо заряжаться или имел разбитый дисплей. Исследование CIRP свидетельствует, что именно практические причины чаще всего подталкивают к покупке.

Также мы писали, что первый iPhone был представлен Стивом Джобсом в 2007 году как устройство, объединившее плеер, телефон и веб-браузер. Именно эта презентация положила начало новой эре смартфонов и сформировала айдентику Apple на десятилетия вперед.

Apple iPhone Стив Джобс гаджеты технологии смартфон
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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