Що означає літера "і" в iPhone — історія створення символу бренду Apple

Стів Джобс тримає в руках перший iPhone. Фото: Kimberly White/REUTERS

Ще 9 січня 2007 року Стів Джобс презентував перший iPhone та здійснив справжній переворот на ринку мобільних телефонів. Під час презентації він наголосив, що новий девайс виконує три основні функції: поєднує широкоекранний iPod із сенсорним управлінням, є революційним мобільним телефоном і забезпечує прорив у сфері інтернет-комунікацій. Утім, багатьох цікавило, чому в назві присутня саме літера "i".

Про це пише портал "Коментарі".

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Що означає літера "і" в iPhone

Вона з'являється не лише в iPhone: компанія Apple випустила чимало пристроїв із таким маркуванням — від iPad до iMac та iPod. Ця маленька літера перетворилася на символ бренду, проте не всі знають її початкове значення.

У 1997 році Стів Джобс повернувся в Apple, яка тоді була близькою до банкрутства. Уже наступного року вийшов iMac — революційний персональний комп'ютер, головною особливістю якого став зручний доступ до Інтернету. Джобс планував назвати його MacMan, надихнувшись звучними брендами на кшталт Walkman та Pac-Man, але рекламний консультант Кен Сегал запропонував варіант "iMac".

Під час презентації 6 травня 1998 року Стів Джобс пояснив, що літера "i" означає "інтернет", але цей символ мав ширше значення. Джобс розшифрував його кількома англійськими словами:

individual (індивідуальний);

instruct (навчати);

inform (інформувати);

inspire (надихати).

Зрештою, "i" стала багатозначним символом філософії Apple. Після успіху iMac компанія почала активно використовувати цей префікс у назвах нових розробок. У 1999 році вийшов перший портативний ноутбук Apple для масового ринку — iBook, а у 2001 з'явився iPod. У 2007 світ побачив iPhone, який спочатку міг отримати назви Mobi, TriPod, TelePod чи навіть iPad.

Нагадаємо, Apple проведе подію WWDC 2025 9 червня, де представить iOS 19. Інсайдери наголошують, що це буде одним з найбільших оновлень в історії компанії.

Також ми писали, що досі смартфони Apple не підтримували запис відео у 8K. Один з інсайдерів стверджує, що компанія все ж планує інтегрувати цю функцію в iPhone 17.